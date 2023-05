Polizist von Jagdkollegen mit Gedicht in die Pension verabschiedet

„Habt's is gehört und hobt's es g'sehn, a echta Schanti muass jetzt gehn, da wird ma jo glei Angst und Bang - die Republik steht nimma lang. Er hat auf Recht und Ordnung blickt, wann's notwendig hom d’Handschelln klickt, und kans vo de Gfrasta hot si auf’d Strossn pickt. Du warst Gendarm hota jeda gwisst, obwohl du a ganz a hocha Polizist woarn bist. Des Herz am richtigen Fleck, jo klar und super Präsident vom Neunkirchner ÖTK. In Raglitz seid's gut aufgehoben, weils überall mithelfts tuan's euch loben, drum wünsch' ma dir und natürlich euch beiden, dass möglichst lange g'sund sollts bleiben, und dazu, weil des is geil, a ganz a kräfigs Waidmannsheil!“

