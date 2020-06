Fragt man Serafin Al-Rahal, ob das „Radeln“ in der Coronakrise an Attraktivität gewonnen hat, braucht der Radexperte nicht lange nachzudenken. „Ja, massiv“, meint der Betreiber des „Zweiradler“-Shops in der Neunkirchner Kirchengasse. Das habe gleich mehrere Gründe, ist er überzeugt: „Viele waren in Kurzarbeit oder überhaupt daheim und früher oder später fällt einem jeden mal die Decke auf den Kopf.“ Rad fahren habe sich daher angeboten, wo noch dazu auch das Wetter nichts zu wünschen übrig ließ.

Während die Nachfrage an Rädern massiv anstieg – nach wie vor sind E-Bikes sehr beliebt –, sank aber das Angebot. „Aktuell habe ich das Problem, das ich teilweise Leute tatsächlich wegschicken muss, weil ich kaum Räder bekomme.“ Auch bei Zubehör sei das Lieferdatum oft unbekannt, erzählt er. Allgemein sei die Branche aber noch „mit einem blauen Auge durch die Krise“ gekommen, so Al-Rahal: „Da haben es andere sicher noch schwerer erwischt.“ In seinem Geschäft in Neunkirchen, das erst im Herbst 2018 vom Hauptplatz in die Kirchengasse übersiedelte, setzt Al-Rahal vor allem auch auf Reparaturen und Service.

Grabner Karl Morgenbesser ist Geschäftsführer der Erlebnisarena St. Corona.

Einen regelrechten Ansturm aufs Rad fahren bemerkte auch Karl Morgenbesser, Geschäftsführer der Erlebnisarena in St. Corona am Wechsel, die erst in der Vorwoche eine neue „Jumpline“ für Mountainbiker in Betrieb nahm. Das habe unter anderem mit dem Sommerurlaub, der heuer in vielen Fällen anders ausfällt als geplant, zu tun, ist er überzeugt: „Viele haben das Geld gleich in ein neues E-Bike investiert“, weiß Morgenbesser zu berichten (siehe Interview rechts).

Seit Jugendtagen an ist Neunkirchens neuer Vizebürgermeister Johann Gansterer (Grüne) viel und gerne mit dem Fahrrad unterwegs – auch politisch widmet er sich dem Thema intensiv. „Ich bin schon ins Gymnasium immer mit dem Rad gefahren – heute nutze ich es als Fortbewegungsmittel in der Innenstadt sowie von daheim aus ins Rathaus und retour.“ Radwege-technisch sei man gut unterwegs, „Mollram ebenfalls anzubinden, wäre ein wichtiges Ziel“, so Gansterer. Ebenso täglich ins Rathaus „pendelt“ Baudirektor Christian Humhal: „Ich denke, ein paar Kilometer zu radeln ist schon zumutbar. Oft bin ich mit dem Fahrrad sogar schneller bei der Arbeit als mit dem Auto“, berichtet er. Abseits dessen sei auch das Radwegenetz in der Bezirkshauptstadt ein gutes, meint er. Und noch einen Grund hat es, dass Humhal täglich radelt: Daheim gibt‘s nur ein Auto...

NÖN: Hat das Rad fahren in der Coronazeit in Ihren Augen an Attraktivität gewonnen?

Karl Morgenbesser: Ja, auf jeden Fall. Das macht sich alleine schon an den Zahlen in der Radindustrie bemerkbar. Ich denke, dass das mit einigen Dingen zusammenhängt – etwa damit, dass viele heuer auf den großen Urlaub verzichten und sich stattdessen ein E-Bike zulegen. Das ist in etwa dieselbe Preiskategorie. Jede Krise ist auch ein Trendverstärker!

Macht sich das auch bei den Eintrittszahlen in Ihrer Erlebnisarena in St. Corona bemerkbar?

Morgenbesser: Ja! Im Mai, nachdem wir wieder aufsperren durften, hatten wir die doppelten Eintritte als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Die neue „Jumpline“, die am Wochenende eröffnet wurde, ist ja eher für geübte Mountainbiker, Sie haben aber Angebote für alle Altersgruppen.

Morgenbesser: So ist es – die Altersgruppen unserer Gäste gehen wirklich quer durch. Wir haben Kinder im Mini-Bike-Park, geübte Free-Rider, aber genauso Tourenfahrer und ältere Mountainbiker. Mit einem neuen Bergab-Radweg wollen wir übrigens bald ein neues Angebot schaffen. Interview: P. Grabner