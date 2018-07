In Schwarzau am Steinfeld streifte ein Pkw einen 60-Jährigen mit dem rechten Außenspiegel. Der Radfahrer zog sich bei einem Sturz schwere Blessuren zu, er wurde laut Polizei ins Spital geflogen. In Glogggnitz erfasste eine junge Lenkerin einen 17- und einen 19-Jährigen auf einem Schutzweg.

Der Verkehrsunfall in Schwarzau am Steinfeld ereignete sich kurz nach 7.00 Uhr auf der LB54. Der 68-jährige Lenker hatte laut eigenen Angaben den Radfahrer, der in die gleiche Richtung unterwegs war, aufgrund der tief stehenden Sonne übersehen. Ein Hubschrauber flog den 60-Jährigen aus dem Bezirk Neunkirchen in das Landesklinikum Wiener Neustadt. Die Straße war nach dem Unfall bis circa 8.30 Uhr gesperrt.

Zum Unfall in Gloggnitz kam es gegen 8.00 Uhr auf der Semmeringstraße. Eine 17-jährige Pkw-Lenkerin aus Neunkirchen stieß aus vorerst unbekannter Ursache beim Linksabbiegen in die Höllental-Straße gegen zwei Fußgänger aus dem Bezirk Wiener Neustadt. Der 17-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 3" in das Krankenhaus Bruck an der Mur geflogen, der 19-Jährige wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt gefahren.