Maturanten wurde geraten, am Tag der Matura nicht über diesen Bahnschranken zu fahren, denn es könnte passieren, dass man hier gleich mehrere Minuten steht und so zu spät zur Matura kommt. Ja, der Bahnübergang, der Richtung Raglitz (Gemeinde Ternitz) sowie die Orte Willendorf und Würflach führt, ist bereits „berühmt-berüchtigt“.

Bereits jetzt kann es passieren, dass man mehrere Minuten vor verschlossenem Schranken steht. Mit der Fertigstellung des Semmering-Basistunnels wird die Frequenz der Südbahnstrecke noch weiter steigen. Für die Verkehrsteilnehmer bedeutet das nur eines: Noch länger warten.

Gespräche mit Stadtgemeinde

Der Bahnschranken selbst liegt noch in Neunkirchen, die Wartezeiten belasten jedoch vor allem die Raglitzer, Würflacher und Willendorfer. Diese müssten nämlich einen ordentlichen Umweg fahren, um an ihr Ziel zu kommen. „Die Situation ist bereits jetzt schon untragbar. Deshalb muss man noch vor der Fertigstellung des Semmering-Basistunnels eine geeignete Lösung finden“, so ÖVP-Landtagsabgeordneter Hermann Hauer, der in der Vorwoche die Diskussion rund um den Bahnschranken wieder ins Rollen brachte.

In ersten Gesprächen mit der Stadtgemeinde Neunkirchen sowie Vertretern aus Raglitz, Würflach und Willendorf war man sich einig, dass unbedingt etwas gemacht werden müsse. „Im nächsten Schritt müssen wir nun auch mit den Österreichischen Bundesbahnen sprechen, die hier auch gefordert werden müssen und sich ebenfalls an einem neuen Konzept beteiligen sollten“, so Hauer, der hier auch die ÖBB in die Pflicht nehmen möchte.

Ihm sei die Lösung vor allem auch ein Anliegen, weil Einsatzkräfte bei geschlossenem Schranken Umwege machen müssen: „Das möchte ich nicht verantworten“, so der Abgeordnete.