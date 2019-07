Der Löschzug der Feuerwehr Gloggnitz Stadt war wenige Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzadresse im Gloggnitzer Stadtgebiet. Beim Eintreffen nahmen die ersten Einsatzkräfte einen Rauchaustritt aus einem Fenster im zweiten Stock wahr.

Die Florianis brachten die Drehleiter in Stellung und betraten unter Umluft unabhängigen Atemschutz die Wohnung betreten. Zudem wurde eine Löschleitung über das Stiegenhaus vorbereitet. Der Atemschutztrupp konnte einen Kleinbrand in der Küche lokalisieren und diesen innerhalb kürzester Zeit ablöschen. Die Besitzer hatten sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte ins Freie retten können.

Im Einsatz standen die beiden Feuerwehren mit fünf Fahrzeugen und 20 Mitgliedern, die Polizei Gloggnitz sowie das Rote Kreuz Gloggnitz mit einem RTW und dem BEL.

Die Feuerwehr schrieb in einer Aussendung: "Dies ist bereits der dritte Brandeinsatz mit erhöhtem Einsatzkräfteaufkommen für die Stadtfeuerwehr Gloggnitz in den vergangenen zwei Wochen." So waren sechs Feuerwehren am 11. Juli bei einem Wohnungsvollbrand in Heufeld sowie einen Tag darauf die Stadtfeuerwehr bei einem Pkw-Vollbrand auf der S6 im Einsatz gestanden.