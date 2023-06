Badeseen: Wo man sich im Sommer abkühlen kann

Der Biobadeteich in der GloggnitzerBadeanlage bietet mit seinen 1.200 m², derzeit frischen 18 Grad und sehr guter Wasserqualität eine gute Alternative zum traditionellen Schwimmbadbereich. Gereinigt wird der Bioteich durch einen eigenen Pflanzen-Regenerationsbereich. Ein Buffet mit großem Sitzbereich, ein Beachvolleyballplatz und Erlebnis- und Attraktionsbecken mit zwei Rutschen bieten für Groß und Klein viel Abwechslung. Der Badeteich selbst kann über mehrere großzügige Einstiege sowie einen Sprungfelsen – die Wassertiefe beträgt an dieser Stelle 3,5 Meter – erreicht werden. Großzügige, sonnige und schattige Liegeflächen und ein wunderschöner Altbaumbestand bieten viel Platz zur Erholung. Hunde sind in der Anlage nicht erlaubt, Parkplätze sind vorhanden.

Blick ins Nachbarbundesland

Am Ortsanfang Neudörfl, in Richtung Wiener Neustadt, liegt etwas versteckt der Badesee der Marktgemeinde. Der Schottersee besticht mit glasklarem Wasser in türkis-blauer Farbe und einer hervorragenden Wasserqualität bei einer Wassertemperatur von derzeit erfrischenden 20 Grad. Die kleine, aber feine „Taverna Giovanni“ bietet ausreichend Platz zum Genießen von kühlen Getränken, Pizza, Flammkuchen und kleinen Speisen. Ein tägliches Menü wird angeboten. Hunde sind nicht erlaubt. Es gibt eine große Auswahl an Liegeplätzen im Schatten und in der Sonne. Die Anlage bietet einen Spielplatz für die Kleinen, eine „Wasser-Insel“, einen Beachvolleyballplatz und einen mobilen Steg. Da der Wasserstand in den letzten Jahren gesunken ist, ist der Einstieg in den See etwas herausfordernd, aber durchaus zu bewältigen. Parkplätze sind vorhanden, ein Supermarkt ist fußläufig erreichbar.

