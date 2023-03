Rendi-Wagner oder Doskozil? Wie Bezirks-SPÖ Richtungsfrage sieht

Im Kampf um den SPÖ-Chefsessel haben sich gestern, Mittwoch, Präsidium und Vorstand der Partei auf eine Vorgangsweise verständigt. Das Duell zwischen der amtierenden Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner und ihrem Herausforderer, dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, soll im Rahmen einer Mitgliederbefragung und bei einem anschließenden Bundesparteitag geklärt werden. Die Vorgangsweise wird bei von NÖN.at befragten Parteifunktionärinnen und -funktionären grundsätzlich positiv beurteilt.

Rupert Dworak will für Burgenlands Landeshauptmann als SPÖ-Chef stimmen. Foto: MorgenbesserSPÖ

„Ich erachte es als richtig, dass nicht hinter verschlossenen Türen lediglich von Parteifunktionären abgestimmt wird“, sagt etwa der Ternitzer Bürgermeister, GVV-Präsident Rupert Dworak gegenüber NÖN.at. Was seine Präferenz betrifft, spielt Dworak mit offenen Karten – er will für Doskozil stimmen. Die amtierende Obfrau habe zwar „gut gearbeitet“, doch Wahlen werde man mit ihr keine gewinnen, ist er überzeugt: „Die SPÖ ist dazu da, Wahlen zu gewinnen!“ Einen Rechtsruck in der Partei befürchtet Dworak mit Doskozil als neuem Vorsitzenden nicht: „Es ist kein Rechtsruck, wenn sich jemand klar zu Einwanderungs- und Migrationsthemen positioniert!“

Samwald hofft auf „eine klare Linie“

Sein Vizebürgermeister Christian Samwald – als stellvertretender SPÖ-Klubobmann auch im Landtag – will offiziell nicht sagen, für wen er stimmen wird. Nur so viel: „"Es gibt eine klare Tendenz. Es ist wichtig, dass wir als Partei nun eine klare Linie finden. Jeder muss dann hinter dem Abstimmungsergebnis stehen.“

Kautz: „Hätte mir Kern als Kandidaten gewunschen“

Neunkirchens SPÖ-Klubobmann und Stadtrat Günther Kautz befürwortet die Abstimmung ebenso („Das halte ich für den richtigen Weg!“), vermisst allerdings einen dritten Kandidaten bei der Abstimmung. „Weil ich nicht glaube, dass mit diesen beiden Kandidaten nach der Entscheidung der Richtungsstreit beendet ist.“ Seine Präferenz? „Ich hätte mir Christian Kern als dritten Kandidaten gewunschen“, bringt er den früheren Bundeskanzler und Vorgänger von Rendi-Wagner an der Parteispitze wiederum ins Spiel.

Hussajenoff: „Braucht eine SPÖ, die für die Gesellschaft arbeitet“

Madhavi Hussajenoff will "endlich wieder über Inhalte reden". Foto: SPÖ Grünbach

Positiv sieht auch Madhavi Hussajenoff, SPÖ-Bezirksspitzenkandidatin bei der Nationalratswahl und geschäftsführende Gemeinderätin in Grünbach, das Prozedere. „Ich begrüße diesen demokratischen Schritt, eine Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz durchzuführen und hoffe auf eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Ich finde es sehr wichtig, die Parteibasis hier einzubinden und jedem Mitglied ein Stimmrecht bei dieser wichtigen Frage zu geben.“

Ich möchte endlich wieder über Inhalte reden und wie wir dieses Land durch unsere Politik positiv beeinflussen können. Madhavi Hussajenoff, SPÖ-Gemeindevorständin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin

In Zeiten wie diesen brauche es „mehr denn je eine SPÖ, die für die Gesellschaft arbeitet“. Wie viele andere sei sie es „leid, den Leuten zu erklären, wieso sich die SPÖ nur mit sich selbst beschäftigt. Ich möchte endlich wieder über Inhalte reden und wie wir dieses Land durch unsere Politik positiv beeinflussen können.“ Mangels der genauen Vorgangsweise und der Möglichkeit eines dritten oder einer dritten Kandidatin will Hussajenoff vorerst nicht sagen, für wen sie stimmen wird.

