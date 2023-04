Schreckschusspistole vor Schule ausgepackt: Vier Monate bedingt

Am 23. März kam es vor einer Mittelschule zu dem Vorfall. Der Angeklagte, 34, bekannte sich „teilweise schuldig“ und gab zu, die Schreckschusspistole aus dem Koffer im Auto genommen zu haben, „aber ich habe sie nicht in Richtung von Leuten gehalten“, also niemanden damit bedroht. Der Mann gab an, dass sein Sohn von dem anderen Kind in der Schule gemobbt worden ist. Deshalb habe er dem Buben nach dem Unterricht vor der Schule gesagt, „er soll meinen Sohn in Ruhe lassen“. Dabei geriet er in Konflikt mit der türkisch-sprachigen Großmutter des anderen Buben und es kam zum Streit. „Wir gingen dann zum Auto und luden die Schultasche in den Kofferraum. Dort lag der Pistolenkoffer und mein Sohn wollte wissen, was da drin ist. also habe ich ihm die Schreckschusspistole gezeigt.“ Die Frau sei ihm bis zu Auto gefolgt und habe es deshalb gesehen.

Das Opfer schilderte vor Gericht, dass ihr der Enkel gesagt habe, dass sie der Mann beschimpft hat: „Ich kann ja kein Deutsch.“ Der Mann sei zum Auto gegangen und habe irgendetwas herausgenommen. „Ich dachte zuerst, es ist ein Telefon, erst dann erkannte ich die Waffe. Er hielt sie zu mir und ich sagte, dann schieß doch.“ Ihr Enkel habe sie dann weggezogen. Der Enkel hat allerdings bei der Polizei ausgesagt, dass die Waffe nie gegen seine Oma gerichtet war .

Der Angeklagte wurde zu vier Monaten bedingt verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

