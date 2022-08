Schulbeginn mit zwei Unbekannten

Werbung

Die neuen Leiterinnen werden mit Monatsbeginn betraut (siehe Artikel links), sie starten mit ungefähr gleich vielen Tafelklasslern wie im Vorjahr (damals waren es 856 im Bezirk) und einigen neuen Kolleginnen und Kollegen in das neue Schuljahr: „Bis Schulbeginn werden wir in den Pflichtschulen in der Region, also in den Bezirken Wiener Neustadt und Neunkirchen knapp 100 Neuanstellungen getätigt haben“, sagt Heinz Kerschbaumer, Leiter der Bildungsregion 6 im Gespräch mit der NÖN: „Es können alle offenen Stellen besetzt werden, vereinzelt helfen Lehramtsstudierende aus. Mittelfristig werden wir aber in den Mittelschulen mehr Pädagoginnen für Englisch und die MINT-Fächer brauchen.“

Zwei Faktoren sind für die Schulen die großen Unbekannten zum Start des neuen Schuljahres. Einerseits die Entwicklung der Corona-Pandemie. „Aufgrund der derzeit gültigen Verordnungen rechnen wir mit einem ruhigen und normalen Schulstart“, heißt es in der Bildungsdirektion. Verpflichtende Coronatests wird es vorerst keine geben.

Schulpflicht ab sofort auch für ukrainische Schüler

Andererseits die Zahl der Schüler aus der Ukraine: Zum Schulschluss waren es im ganzen Bezirk 127. Wie viele von ihnen nach dem Sommer noch hier sein werden, und wie viele neu hinzukommen, wird man erst in den ersten Wochen sehen. „Es wird versucht, sie möglichst im Unterricht zu integrieren“, sagt Kerschbaumer, „bei Bedarf sollen bestehende Deutschförderklassen für ukrainische Schüler weitergeführt werden.“ Eine grundlegende Änderung im Vergleich zum Frühjahr gibt es jedoch: „Die Schulpflicht muss für alle ukrainischen Schüler ab Herbst vollzogen werden, eine Teilnahme an Fernunterricht mit ukrainischen Schulen ist nur in der unterrichtsfreien Zeit möglich“, so Kerschbaumer.

Nachdem die vergangenen Schuljahre vom Krisenmanagement geprägt waren, hofft man in der Bildungsdirektion, sich ab heuer wieder stärker der pädagogischen Weiterentwicklung der Region widmen zu können. Im Fokus steht dabei die Implementierung des neuen Qualitätsmanagements an den Schulen und die Weiterentwicklung der digitalen Schule. „Hier wird es vor allem darum gehen, die didaktische Professionalisierung der Pädagogen zu unterstützen, um eigenverantwortlichen, individuellen und kreativen Unterricht noch besser zu ermöglichen“, sagt Kerschbaumer.

Die Zahl der Schüler im häuslichen Unterricht hat sich im Vergleich zum Vorjahr übrigens von 160 auf 80 halbiert.

