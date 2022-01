Schule und Corona: Höchste Zeit für Normalität!

Spricht man mit den Maturanten des G/RG Sachsenbrunns und der Tourismusschule Semmering, zeichnet sich ein Bild ab: Es herrscht eine große Unsicherheit. Viele der Maturanten wünschen sich demnach auch im heurigen Schuljahr eine freiwillige mündliche Matura. Die Argumente stützen sich vor allem auf die durch die Lockdowns und das Distance Learning erlittenen Lernverluste.

In Bezug auf diese Diskussion gab es in Österreich bereits Streiks seitens der Schüler. An der Tourismusschule Semmering war diese eher ein Randthema, dennoch wollen einige Schüler in den kommenden Wochen bei derartigen Demonstrationen ihre Meinung kundtun. Schüler aus Sachsenbrunn haben nur vereinzelt gestreikt. Ein Vertreter der achten Klassen des Kirchberger Gymnasiums beschreibt die Haltung der Schüler mit den Worten „Kooperation vor Konfrontation“.

Die Direktoren wie auch die Schülervertreter halten die Kommunikation in Zeiten wie diesen hoch. „Wichtig ist die Kommunikation, dass man klare Ansagen macht und auf Rückfragen wertschätzend eingeht“, so Kürner, Direktor der Tourismusschule Semmering.

