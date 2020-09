Trotz Coronavirus hat Schulleiter Wolfgang Ferstl Grund zur Freude: Schon seit mehreren Jahren verzeichnet man steigende Schülerzahlen. So auch diesmal. „Wir eröffnen wieder fünf erste Klassen beziehungsweise Jahrgänge“, so Ferstl. Insgesamt drei Schulversuche werden heuer an der Handelsakademie Neunkirchen durchgeführt. Zum einen gibt es Ethikunterricht für all jene, die den klassischen Religionsunterricht nicht besuchen. „Dies kommt in den nächsten Jahren verpflichtend für alle“, erklärt Schulleiter Wolfgang Ferstl.

HAK Wolfgang Ferstl, Schulleiter der Handelsakademie Neunkirchen.

Den Versuch führe man an der Schule schon seit einigen Jahren, „damit evaluieren wir die geplante österreichweite Lösung mit“, so Ferstl. Abseits dessen habe sich auch ein weiterer Schulversuch bewährt: das vorgezogene Ende des Wintersemesters in den Abschlussklassen. „Vor Weihnachten endet nur in den Matura- und Abschlussprüfungsklassen das Wintersemester, damit werden beide Semester ungefähr gleich lang und der Prüfungsstress damit im Sommersemester vermindert – es können bereits im Jänner Prüfungen und Schularbeiten im Sommersemester stattfinden“, erklärt Ferstl. Und auch das „kooperative, offene, eigenständige Lernen“ soll laut dem Schulleiter fortgeführt werden. „In den ersten Klassen und Jahrgängen werden Unterrichtsgegenstände durch diesen Schulversuch für Übungsphasen in Kleingruppen verstärkt.“

Bezüglich der aktuellen Corona-Situation zeigt sich Ferstl optimistisch. Man sei bestens vorbereitet, habe ein vorgeschriebenes „Krisenteam“ für den Ernstfall gebildet. „Dieses hat bereits ein auf den Schulstandort bezogenes Hygiene- und Präventionskonzept erstellt und in den Ferien alle notwendigen Vorbereitungen getroffen.“ Die Vorgaben des Ministeriums habe man vollständig umgesetzt. Sollte tatsächlich der Bedarf gegeben sein, könne man rasch auf „Distance Learning“ umstellen, so Ferstl, der das „erprobte und evaluierte E-Learning-Konzept“ ins Treffen führt.

Großes Interesse an Gymnasium & HLT

Mit der Anmeldesituation zufrieden ist man auch an den Tourismusschulen Semmering. „Wir starten mit drei Klassen in der fünfjährigen höheren Lehranstalt für Tourismus und einer Klasse in der dreijährigen Hotelfachschule mit insgesamt 116 Schülern. Außerdem mit einem Kollegjahrgang mit mehr als 30 Studierenden und dem ersten Bachelor-Studiengang mit 16 Studierenden.“ Bezüglich der Corona-Maßnahmen sei man gerade am Umsetzen eines Hygieneplans, so Kürner.

Grabner Gernot Braunstorfer, Direktor des G/RG Sachsenbrunn in Kirchberg.

„Mehr als zufrieden“ mit den Anmeldungen ist man auch am G/RG Sachsenbrunn – 610 Schüler sind es laut Direktor Gernot Braunstorfer insgesamt. Begründet sieht er dies in drei Zweigen, „die sehr gut strukturiert und aufgeteilt sind“, wie er sagt. Auch das Angebot an Freifächern sei wieder ein sehr vielfältiges: Von Sport über Sprache bis hin zu Kreativem sei alles dabei. Betreffend der Coronakrise sei „Sicherheit und Vorsicht, aber keine Angst“ das Motto, erklärt Braunstorfer. So herrsche außerhalb der Klasse die Empfehlung zum Tragen einer Maske, außerdem habe man mobile Plexiglaswände für Lehrer. „Zudem gibt es ein geregeltes Lüftungsprogramm in den Klassen und vier statt zwei Gottesdienste, um die Zahlen nicht zu überschreiten.“