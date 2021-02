Der Wagen schlitterte über die Böschung und überschlug sich, durchbrach den Wildschutzzaun und kam auf der Seite außerhalb der Autobahn in einem Waldstück zu liegen. Wie durch ein Wunder erlitt der Lenker nur leichte Verletzungen, was beim Anblick des Unfallwracks an ein Wunder grenzt. Von der alarmierten Stadtfeuerwehr Neunkirchen wurde der schwer beschädigte Unfallwagen mittels Seilwinde und Kran geborgen und von der A2 verbracht. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

Auf der Heimfahrt kamen die Freiwilligen Helfer zu einem weiteren Unfall bei der Abfahrt Neunkirchen. Auf Ersuchen der Autobahnpolizei wurde auch dort ein Pkw geborgen und verbracht.