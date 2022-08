Schwerer Verkehrsunfall auf der S6 führt zu Totalsperre im Frühverkehr

Werbung

Durch die Wucht des Aufpralls lag der Anhänger verkehrt am zweiten Fahrstreifen und das Unfallfahrzeug kam gegen die Fahrtrichtung am ersten Fahrstreifen zum Stillstand.

Der Lenker wurde durch die Rettung versorgt und danach ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Der Anhänger und der Pkw wurden von der Stadtfeuerwehr Gloggnitz von der S6 entfernt. Die Fahrbahn wurde von Unfallsteilen befreit und wieder für den Verkehr bereit gemacht. In der Zwischenzeit kam es zu einer Vollsperrung der S6. In weiterer Folge konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigelotst werden. Im Frühverkehr kam es dadurch zu 5 Kilometer Rückstau.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.