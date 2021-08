Im Bezirk werden Schwimmkurse eher in wenigen Gemeinden angeboten – dort, wo es die Möglichkeit aber gibt, freut man sich über reges Interesse: Neben der Bezirkshauptstadt ist vor allem Scheiblingkirchen ein Hotspot. Ab Mitte September werden auch heuer wieder zahlreiche Kurse bereitgehalten.

„Geboten werden Einheiten für Kinder ab drei Jahren bis hin zu 14 oder 15 Jahren“, berichtet Bademeister Franz Peinsipp vom Scheiblingkirchner Hallenbad. Abseits dessen erfreue sich auch das Babyschwimmen großer Beliebtheit, so Peinsipp. Zwar habe es immer schon viel Interesse gegeben, doch nun sei die Nachfrage weiter gestiegen, meint er: „Generell gibt es im Bezirk eher weniger Angebot und daher freuen wir uns, dass wir grundsätzlich gut ausgelastet sind!“

Interesse an Kurs in Grünbach war groß

Kleinere Schwimmkurse werden abseits dessen auch von den Gemeinden organisiert – in Edlitz fiel er zuletzt Corona-bedingt etwa aus, in Grünbach am Schneeberg gab es das Angebot auch heuer wieder: Konkret wurde er von der Gemeinde in Kooperation mit den „Naturfreunden“ sowie der Organisation „Gesunde Gemeinde“ auf die Beine gestellt.

Der Andrang sei jedenfalls enorm gewesen, berichtet Grünbachs Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ), selbst Sportlehrer: „Wir hatten doppelt so viele Kids wie im Vorjahr, weil durch Corona sehr viele Stunden ausgefallen sind.“ Insgesamt nahmen 15 Kinder, aufgeteilt auf zwei Gruppen, an dem Kurs im Grünbacher Schwimmbad teil. „Das Prozedere ist immer gleich: 30 Minuten Kurs, eine Stunde Pause, danach wieder 30 Minuten Kurs – und das fünf Tage lang“, berichtet Steinwender. Sehr gut angekommen sei in diesem Zusammenhang die erst kürzlich eingebaute Warmwasserdusche: „Da es an den ersten Tagen doch noch etwas frisch war!“ Die jüngste Teilnehmerin war vier Jahre, die älteste sieben.

Schwimmkurse hält Steinwender per se für extrem wichtig: „Weil immer mehr Leute einen privaten Pool in ihrem Garten haben und dort die Gefahr sehr groß ist, zu ertrinken, wenn keine Aufsicht da ist!“