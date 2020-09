Insgesamt kommt es im neuen Schuljahr im Bezirk Neunkirchen zu sechs Direktorenwechsel. Konkret betrifft dies folgende Schulen:

Volksschule Neunkirchen-Steinfeld: Daniela Windholz beerbt Edda Koinig, die in den Ruhestand trat, wir berichteten.

Mittelschule Schöllerstraße, Neunkirchen: Andrea Samwald folgt auf Sigrid Lielacher, für die ebenso die Pension startet. Samwald war bis dato an der NMS Alland (Bezirk Baden) tätig.

Volksschule Seebenstein/Scheiblingkirchen/Thernberg: Carmen Picher übernimmt die Funktion von Bibiana Baumann-Brammen. Picher war zuletzt an den Volksschulen Katzelsdorf und Hochwolkersdorf tätig. „Ich habe sowohl an einer größeren Schule, als auch einer kleineren Schule gearbeitet und kenne beide Systeme gut“, freut sich Picher auf ihre neue Aufgabe.

Mittelschule Pitten: Christian Nagel folgt auf Veronika Buchinger. Der 37-Jährige unterrichtete zwölf Jahre im Bezirk Mödling. Seine Fächer: Englisch, Geografie und Sportunterricht. Eine Zeit lang unterrichtete Nagel sogar in England.

Barta Christian Nagel folgt auf Veronika Buchinger in der Mittelschule Pitten.

Mittelschule Puchberg: Nachdem Direktorin Erika Grundtner in ein Sabbaticaljahr tritt, übernimmt mit Schulbeginn Werner Schneider die Leitungsagenden. Schneider folgte im Vorjahr auch auf Andrea Wernhart als Chef der EMS Grünbach am Schneeberg und der VS Höflein an der Hohen Wand.

Mittelschule Ternitz/Pottschach: Martin Gut übernimmt von Anita Hollauf. Der Pädagoge war zuletzt an der Mittelschule Ebenfurth tätig und unterrichtet die Fächer Englisch, Geografie und Wirtschaftskunde sowie Physik und Chemie.