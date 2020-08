Die 88-Jährige übergab am Donnerstag einer Frau 65.000 Euro in bar, das Geld war zuvor telefonisch für eine angebliche Auktion gefordert worden. Den Anrufer will die Pensionistin aufgrund dessen Stimmlage für einen Bekannten gehalten haben. Erst einen Tag später kamen Zweifel auf.

Das betagte Betrugsopfer war am Donnerstag mehrmals von einer unbekannten Person angerufen worden. Dabei kamen auch die 65.000 Euro zur Sprache, welche die 88-Jährige in Bratislava übergeben sollte.

Die Niederösterreicherin behob das Geld daraufhin bei einer Bank und fuhr mit einem Taxi in die slowakische Hauptstadt. Dort händigte die Seniorin die 65.000 einer ihr nicht bekannten Frau aus. Bedenken waren der 88-Jährigen erst am Freitag gekommen, woraufhin sie Anzeige erstattete. Die Exekutive ermittelt nun wegen schweren Betruges.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich ersuchte im Zusammenhang mit dem Fall um besondere Vorsicht bei Anrufen mit der Aufforderung zur Übergabe oder Abholung von Bargeld bzw. von sonstigen Wertgegenständen. Zumeist handle es sich um Betrüger, die gutgläubigen Personen ein Bekanntschaft- oder Verwandtschaftsverhältnis vortäuschen und damit den sogenannten Neffentrick anwenden würden.