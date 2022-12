Bezirk Neunkirchen: Skigebiete starten am 17. Dezember in die Saison

Werbung

Am Samstag, den 17. Dezember, soll das Skigebiet am Zauberberg in die Saison starten. Vorrangig sollen die Panorama- und die Familienabfahrt bis zum Wochenende fertiggestellt werden, bis Anfang der nächsten Woche dann auch die Rodelbahn. „Wir sind gerade dabei, die Pisten vorzubereiten und die Grund-Beschneiung zu schaffen. Wir tun alles dafür, dass der Saisonstart am Samstag möglich sein wird“, versichert Geschäftsführer Nazar Nydza am Montag gegenüber NÖN.

Was die Ticketpreise in der Wintersaison betrifft, musste eine Inflationsanpassung von circa acht bis zwölf Prozent vorgenommen werden, die Preise sind auf der Homepage ersichtlich: „Wir hoffen natürlich, dass wir trotz Steigerung eine faire Lösung und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis gefunden haben und dass es von der Kundschaft gut angenommen wird“, so Nyzda.

Auch die Erlebnisalm Mönichkirchen und die "Wexl Arena" in St. Corona am Wechsel planen für 17. Dezember den Saisonstart, nachdem der zuletzt angepeilte 8. Dezember witterungsbedingt nicht eingehalten werden konnte.

