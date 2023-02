Bezirk Neunkirchen: Spendenaufrufe für die Türkei und Syrien

Eine Aktion riefen etwa der Ternitzer NEOS-Gemeinderat Ilhami Bozkurt und die Wimpassinger SPÖ-Mandatarin Dery Arslan mit dem Alevitischen Kulturverein Ternitz, dem Volkskulturzentrum Ternitz sowie dem Arbeiter und Jugend Kultur Zentrum ins Leben. "Der Alevitische Kulturverein ist auf uns zugekommen. Wir haben uns dann zusammengesetzt und diesen Spendenaufruf initiiert", erzählt Bozkurt, der selbst in der Türkei geboren ist. Er habe zwar noch Familie in seinem Geburtsland, "sie leben aber rund 500 Kilometer vom Epizentrum des Bebens entfernt. Gespürt haben sie aber trotzdem." Bereits morgen soll eine erste Spendensumme in der Höhe von 5.000 Euro an die Alevitische Pir Sultan Föderation überwiesen werden. "Der Alevitische Kulturverein Ternitz hält Kontakt zur Föderation. Sie kaufen mit dem Geld die Dinge, die sie gerade am dringendsten benötigen", erklärt Bozkurt das Vorgehen. Zudem lädt der Kulturverein am 19. Februar, ab 8 Uhr, zum Frühstück in sein Vereinslokal in die Fleminggasse 3 ein. Alle Einnahmen, die dabei zusammenkommen, werden in den Spendentopf geworfen.

Ternitzer Samariter helfen ebenfalls

Eine weitere Hilfestellung für die Einsatzkräfte in der Türkei kommt vom Samariterbund Ternitz-Pottschach. In Absprache mit allen Parteien der Stadtgemeinde stellt man 5.000 Euro Soforthilfe aus dem Gemeindebudget zur Verfügung. "Jeder Cent wird den Hilfsteams des ASBÖ in der Türkei und Syrien zur Verfügung gestellt. Ich bitte die BürgerInnen die Initiative der Stadtgemeinde Ternitz und des Samariterbundes zu unterstützen“, so SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak.

Bankdaten Alevitischer Kulturverein

Name des Empfängers: Alevitischer Kulturverein Ternitz

IBAN: AT92 3293 7000 0303 0715

Verwendungszweck: Spende Türkei, Name Nachname





Bankdaten Samariterbund

Name des Empfängers: Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144

BIC: BKAUATWW

Kennwort: Türkei/Syrien

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.