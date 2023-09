SPÖ-Frauen rufen zum Kampf gegen Brustkrebs auf

Der Auftakt der Bezirkskampagne findet bei der Eröffnung der neuen Arztpraxis in Grafenbach statt, bei der SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig die Festansprache halten wird. Parallel dazu sind die Bezirksfrauen zwischen 10 und 12 Uhr an verschiedenen Standorten im Bezirk vertreten, um dort über das Thema Brustkrebsvorsorge zu informieren. Es gibt Flyer, Broschüren sowie eine „Pink Ribbon“-Schleife, die gegen eine Spende von zwei Euro erhältlich ist.

Der große Abschluss am Samstag, 7. Oktober, soll dann um 13 Uhr am Ternitzer Stadtplatz stattfinden. Nach kurzen Ansprachen von Bezirksparteivorsitzendem Christian Samwald, Landesfrauenvorsitzender Elvira Schmidt und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig wird die „Pink Ribbon“-Fahne gehisst und Luftballons werden freigelassen.

Die Spenden, die bei der Aktion zusammenkommen, werden am 25. Oktober im Rahmen der Veranstaltung „Brustgesundheit“ in Pitten an die Krebshilfe übergeben. Los geht es hier um 19 Uhr mit einem Vortrag von Onkologin und Fachärztin Marlene Troch. Von 19.30 bis 20 Uhr sorgt NÖN-Talent Viki Jahrl für musikalische Unterhaltung. Um 20 Uhr gibt es einen weiteren Vortrag von Diätologin Angelika Beirer, die über die richtige Ernährung zur Prävention und bei Brustkrebs spricht.