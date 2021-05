Noch ist es unter der Wahrnehmungsgrenze – das EM-Fieber in der Region.

So wird auch erstmals seit Jahren die Neunkirchner SPÖ heuer kein Public Viewing veranstalten: „Die Auflagen sind nicht absehbar und in Zeiten wie diesen haben wir uns entschieden, dieses Mal auszulassen“, erklärt Stadtrat und Klubobmann Günther Kautz. Er habe auch vom EM-Feeling bisher nicht viel mitbekommen: „Bis dato ist die EM völlig spurlos an mir vorübergegangen, aber das Fieber wird schon noch kommen.“ Der Nationalelf traut er eine Überraschung zu: „2016 haben wir mit hohen Erwartungen nichts gerissen, heuer sind die Erwartungen niedrig, da wird sich dann etwas ausgehen!“

Dass zumindest am Neunkirchner Hauptplatz doch Spiele in der Gemeinschaft angeschaut werden können, dafür möchten die Gastronomen Hans Bauer und Christian Schicker sorgen. Bauer will einen großen Fernseher im Lokal aufstellen. Ähnliche Pläne hegt Schicker: „Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir bei schönem Wetter im Gastgarten im kleinen Rahmen die Spiele anschauen werden.“

Von einem richtigen EM-Fieber haben auch die Trafikanten der Stadt noch nicht viel mitbekommen: „Der Verkauf der ,Panini-Pickerl‘ geht äußerst schleppend“, meint etwa Manfred Haiden von der Trafik in der Kirchengasse. Und untermauert seine Aussage auch gleich mit Zahlen: „Bei der letzten EM habe ich 6.600 ,Panini‘-Packerl verkauft, bis jetzt sind es nur 950.“ Und einen weiteren Trend erkennt er: „Es kaufen hauptsächlich die Älteren, das jüngere Publikum lässt komplett aus.“ Warum? „Weil bei allem, was ich nicht unbedingt brauche, gespart wird. Da wird dann lieber zu Zigaretten gegriffen als zum Ein-Euro-Pickerlpackerl.“

Trafikant Oliver Huber: „Die Sonderhefte gehen gar nicht.“ Feigl

Ein ähnliches Bild zeichnet Oliver Huber von der Trafik in der Wiener Straße in Neunkirchen: Er findet den Pickerlverkauf nicht ganz so schleppend, aber er ortet eine „totale Zurückhaltung“, was den Kauf von EM-Sonderheften betrifft: „Da habe ich bis jetzt ein einziges Exemplar an den Mann gebracht!“ Auch er selbst verspürt noch kein EM-Fieber.