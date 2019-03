Viele Gastronomen klagen darüber: Da wird ein Tisch für fünf Personen für abends, 19 Uhr bestellt – doch zu besagtem Zeitpunkt erscheint dann keiner im Lokal. In Wien verlangen daher immer mehr Wirte Stornogebühren, wenn Gäste einen Tisch reservieren – und schließlich nicht kommen. Grund für die NÖN, die Gastronomen im Bezirk zu fragen, was sie von dieser Idee denn halten...

Bezirkswirtevertreter Hannes Beisteiner aus Peisching weiß, dass das Thema innerhalb der Kollegenschaft ein sehr großes ist: Eine Stornogebühr werde österreichweit befürwortet, so Beisteiner, aber: „Im Bezirk selbst ist das Thema nicht so relevant, da es für die Gastronomie im ländlichen Raum eher nicht so das Problem darstellt.“ Bei ihm komme es lediglich alle zwei Jahre einmal vor, dass ein Tisch von einer größeren Runde reserviert werde und schließlich ohne Absage niemand komme. „Problematischer ist es da schon, dass öfters weniger Personen als Plätze bestellt kommen. Da wäre halt ein Anruf im Vorfeld günstig, da wir ja Personal und Tische danach richten müssen.“

Ähnlich die Reaktion von Thomas Osterbauer, Gastronom aus der Neunkirchner Innenstadt: „Dass jemand reserviert und dann ohne Absage nicht kommt, passiert im ländlichen Bereich kaum – weil man sich kennt und die Scham zu groß ist.“ Wie Beisteiner spricht Osterbauer aber davon, dass es immer öfter vorkomme, dass man mehr Plätze reserviere als schlussendlich tatsächlich gebraucht werden: „Das ist dann gegenüber den anderen, die vielleicht gerne einen Platz hätten, unfair“, würde sich Osterbauer hier einen kurzen Anruf wünschen.

Größere Reservierungen für Feiern: Verständnis

Verständnis für den Ärger bei Gastronomen in besagtem Fall hat auch Heinz Hübner vom Hotel Payerbacherhof. Trotzdem werde man keine Storno-Gebühr einführen. „Ärgerlich ist es in Betrieben, die nur wenig Sitzplätze haben. Die trifft so etwas dann natürlich besonders!“

Stornogebühren kommen auch für Leo Doci vom Restaurant Bevanda in Gloggnitz nicht in Frage: „Unsere Gäste, so nicht persönlich bekannt, reservieren entweder per Email beziehungsweise telefonisch. Somit haben wir auch die Kontaktdaten beziehungsweise fragen nach einer Telefonnummer.“ Ähnlich argumentiert auch Thomas Schwartz, Gastronom aus St. Egyden: Man sei ohnehin gut besucht, sodass solche Maßnahmen nicht als geeignet erscheinen würden, meint er.

Raiba-Banker Johann Sperhansl aus Aspang, der desöfteren Geschäftsessen zu absolvieren hat, sieht derartige Gebühren bei Businessessen als nicht nötig an. „Weil diese Termine in der Regel eingehalten werden.“ Bei größeren Reservierungen für Feiern hätte er aber „durchaus Verständnis“, wie er erklärt.