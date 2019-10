Rund um den seit über einer Woche abgängigen Christopher L. aus Schottwien gibt es laut Polizei eine neue Spur. Wie Bezirkspolizeikommandant, Oberstleutnant Johann Neumüller am Donnerstagnachmittag gegenüber NÖN.at erklärt, führt diese in die USA: „Es gibt Anhaltspunkte, dass der Mann von München weg Richtung Amerika aufgebrochen sein könnte.“ Trotzdem bleibe die Fahndung im Bezirk vorerst aufrecht.

Bereits einen Tag vor dem Nationalfeiertag konnte laut Neumüller der Pkw des Mannes gefunden werden. „Er wurde in den Abendstunden versperrt am Parkplatz des Bahnhofes Gloggnitz vorgefunden“, so Neumüller. Das Auto wurde an die Frau des Abgängigen übergeben. „Laufend wurden intensive Ermittlungen geführt“, erklärt Neumüller weiter.

Warum der Mann nach Amerika aufgebrochen sein könnte, ist laut Neumüller völlig unklar: „Das ,Warum?‘ müssen wir noch klären“, meint er im NÖN.at-Telefonat.

Bei dem abgängigen Mann handelt es sich um einen etwa 175 bis 180 Zentimeter großen Mann mit schlanker Statur, grün-braunen Augen und schwarzen Haaren. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Semmering unter der Telefonnummer 059133-3359 oder jede andere Polizeiinspektion erbeten.