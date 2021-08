Im Bezirk Neunkirchen, konkret südwestlich von Ternitz, hat am Dienstagnachmittag die Erde gebebt. Die Erschütterungen der Magnitude 2,4 seien von einigen Personen schwach bis deutlich verspürt worden, berichtete die ZAMG in Wien. Schäden an Gebäuden seien nach dem um 14.31 Uhr registrierten Beben nicht bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten.