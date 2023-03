Ternitz: Dworaks Wahlempfehlung im Netz sorgt für Schlagabtausch

Via NÖN hatte Rupert Dworak schon vor zwei Wochen seine Position zur SPÖ-Mitgliederbefragung kundgetan: Der Ternitzer Bürgermeister und GVV-Präsident wird bei der Abstimmung über den künftigen Bundesparteivorsitz Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil unterstützen. „Die SPÖ ist dazu da, um Wahlen zu gewinnen“, das traue er Doskozil zu, hatte Dworak seine Präferenz damals begründet.

Dass Dworak seine Unterstützung für Doskozil am Donnerstag auch via Facebook kundtat, sorgte dort für viel Gesprächsstoff. Dworaks Posting mit dem Text „Das Richtige tun! Doskozil“ zog 150 Kommentare nach sich, darunter aber auch Kritik und Ablehnung. Ob er mit so vielen Rückmeldungen gerechnet habe? „Das gehört dazu, wenn man einer der wenigen in der Partei ist, der sich ganz klar deklariert. Ich kann damit gut leben“, sagt Dworak am Freitag gegenüber NÖN.at.

Er halte sowohl die amtierende Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner als auch den Traiskirchner Stadtchef Andreas Babler für „Respektpersonen, die Hochachtung verdienen“, sei aber davon überzeugt, dass Doskozil die richtige Wahl sei. „Ich respektiere aber jede andere Meinung.“ Dass er selbst sich so klar deklariere, sei eine bewusste Entscheidung gewesen: „Ich halte es für gut zu wissen, wie sich jemand positioniert. Wichtig ist jetzt jedenfalls, dass die Diskussion bald vorbei ist.“

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.