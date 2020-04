Zwischen 8. Februar 2017 und 13. Dezember 2017 soll der 54-Jährige insgesamt 13 Personen bei einer Versicherungsanstalt angemeldet und für diese die Beiträge in der Höhe von mindestens 40.000 Euro nicht bezahlt haben. Das berichtet die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.

Der griechische Staatsbürger habe sich im August 2018 von seinem Wohnsitz in Neunkirchen abgemeldet. Beamte des Landeskriminalamtes NÖ, Ermittlungsbereich Betrug, haben im März 2019 eine Festnahmeanordnung für den flüchtigen Beschuldigten bei der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt erwirkt.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Beschuldigte am 21. April in Kufstein (Tirol) aufhältig war. Beamte der dortigen Polizeiinspektion nahmen den Beschuldigten am Mittwoch dieser Woche fest. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.