Hotellerie und Gastronomie mussten, als eine der wichtigsten Säulen der österreichischen Wirtschaft, im vergangenen Jahr harte Schläge einstecken. Die Nächtigungszahlen in Niederösterreich schlitterten mit einem Minus von 40,5 Prozent in die Bilanz des Vorjahres. Waren es 2019 noch kräftige 7.678.456 Nächtigungen, so stürzten diese auf 4.566.137 hinab. Direkt im Bezirk Neunkirchen sieht die Situation ähnlich dramatisch aus: Insgesamt wurden 142.564 weniger Nächtigungen im Vergleich zum Vorjahr erzielt – ein Minus von 27,3 Prozent. Wann genau Gastronomie und Hotellerie wieder öffnen können, ist bis dato noch nicht klar – denn „Corona“ hat alle noch fest im Griff...

Einen drastischen Einbruch verzeichnete die Gemeinde Reichenau an der Rax. 2019 wurden noch 136.873 Nächtigungen registriert, doch im vergangenen Jahr waren es lediglich 83.360. Bernd Scharfegger, unter anderem Geschäftsführer des Raxalpen Resorts, sieht dahinter vor allem zwei ausschlaggebende Gründe: Die Absage der Reichenauer Festspiele sowie die Belastung der Gemeinde durch Corona im vergangenen Jahr. Der Geschäftsführer des Marienhofs, Stefan Pirker, führt diesen Rückgang neben den Restriktionen ebenso auf das Ausfallen der Festspiele zurück: „Sonst wäre das Hotel in diesen fünf Wochen brechend voll und alles belegt gewesen!“

Einen saftigen Rückgang in der Bilanz registrierte auch die Gemeinde Puchberg am Schneeberg. Insgesamt 14.491 weniger Nächtigungen als im Vorjahr – ein Einbruch von 18,1 Prozent. Tourismusobmann Martin Hausmann bedauert: „Wir hatten noch einigermaßen Glück, weil wir vermehrt Inlandsnächtigungen haben, deshalb ist das bei uns etwas abgefedert. Im Sommer sind die Leute trotzdem gekommen, aber Herbst und Winter sind uns komplett weggefallen.“ Weiters erklärt er, dass nach einem halben Jahr Schließung die „Betriebe am Boden sind“ und noch gedrückte Stimmung bei den Hoteliers herrsche. Gabriele Machacek, Geschäftsführerin des Schneeberghofs, berichtet ebenso: „Wir sind gerade noch mit einem blauen Auge davongekommen. Die einzelnen Monate, wo das Hotel geöffnet war, zeigten sich schon positiv in der Bilanz, aber insgesamt war das Jahr nicht mehr zu retten.“

Auch die Gemeinde Mönichkirchen blieb, mit 5,5 Prozent weniger Nächtigungen, nicht verschont. Franz Thier, Geschäftsführer des Hotel Thier berichtet: „Uns ist sehr viel ausgefallen, wir hätten natürlich viel mehr gehabt! Wir waren grundsätzlich zufrieden, aber es ist halt leider viel ausgefallen oder verschoben worden.“ Er erklärt auch, dass Fußballtrainingslager und Seniorengruppenreisen einen wichtigen Teil seiner Buchungen ausmachen, dies jedoch im vergangenen Jahr im gewohnten Ausmaß nicht möglich war.

Lockerungen im Sommer zeigten sich hilfreich

Noch etwas Glück hatte die Zauberberg-Gemeinde aufgrund des stattgefundenen „Kultur.Sommers“, wie Manuela Kaiser vom Tourismusbüro Semmering berichtet: „Der Sommer hat sich bei uns positiv ausgewirkt! Im Winter konnten wir zumindest während des Weltcups beherbergen, aber das waren leider auch nur vier Tage.“

Wirtschaftliche „Wunder“ gibt es jedoch auch in Zeiten der Pandemie. St. Corona am Wechsel ist eine der fünf Gemeinden, welche sogar einen Zuwachs bei den Nächtigungen verzeichnen konnten – nämlich 5,5 Prozent und somit 678 mehr als im Vorjahr. Martina Rosinger, ÖVP-Tourismusgemeinderätin und selbst Betreiberin eines Beherbergungsbetriebes, vermutet dahinter zwei Gründe: „Zum einen ist es auf alle Fälle das neue Hotel ,Fernblick‘. In der Statistik scheinen die jetzt mehr auf, weil es seit 2020 neu ist. Als Zweites, weil wir zu den Gegenden zählen, wo wenig los ist, wo es ein bisschen ruhiger ist – abseits von großen Tourismusmagneten und wo man sich sicherer fühlt!“

Eine Öffnung der Betriebe, vor allem in Kombination mit bestimmten Corona-Auflagen, führt zu geteilten Meinungen, jedoch zeigt sich grundsätzlich Optimismus. „Alle sind skeptisch, ob es im März losgeht, aber jeder wäre bereit, mit den entsprechenden Maßnahamen wieder durchzustarten“, schildert Rosinger. Auch Hotelier Franz Thier pflichtet bei: „Da steckt noch keiner den Kopf in den Sand!“ Ebenso auf Besserung hofft der Unternehmer Bernd Scharfegger: „Wenn die Rahmenbedingungen so sind, dass der Gast und die Betriebe sich normal bewegen und verhalten können, dann wird es sicher eine Bomben-Saison!“