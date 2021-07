„Ich möchte wissen, was unsere Unternehmerinnen und Unternehmer beschäftigt und was sie brauchen, um wieder durchstarten zu können!“ Unter diesem Motto lud Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker in den vergangenen Wochen zu Gesprächsrunden ein – zuletzt traf er im Rahmen des bereits 23. Austausches mit Unternehmern aus dem Bezirk Neunkirchen zusammen. Und zwar im Rahmen eines virtuellen Frühstücks, bei dem vor allem die Themenbereiche Bürokratie, Fachkräfte und unternehmerische Freiheit auf der Tagesordnung standen. Zur Sprache sei aber auch „der Restart und der damit verbundene Optimismus in den Betrieben“ gekommen, heißt es seitens der Wirtschaftskammer NÖ.

Hotelier Peter Pichler vom Kirchberger „Molzbachhof“ erklärte im Rahmen des Gesprächs etwa, dass er „eine weiter steigende Auslastung“ erwarte – denn: „Man spürt jetzt schon stark, wie froh die Leute sind, dass sie wieder mehr unternehmen und hinaus können!“ Ähnlich äußerte sich Geschäftsführer Karl Morgenbesser von der Erlebnisarena St. Corona – er wünscht sich „für die Zukunft aber weniger Bürokratie und mehr Übersicht im Förderdschungel“. Kathrin Winkler vom Fachinstitut „Kosmetik.Fußpflege.Massage“ in Neunkirchen blickt optimistisch in die Zukunft und skizzierte ihre Erfahrungen so: „Wir sind sehr flexibel geworden – und wir bleiben das!“

Bäckermeister Edgar Breitsching (Scheiblingkirchen) übergibt das Frühstück an Karl Morgenbesser (Erlebnisarena St. Corona am Wechsel) Usercontent, Martina Breitsching/zVg

Lob für die Arbeit der Kammer im Rahmen der Pandemie gab es von Ferdinand Griessner vom Autohaus Griessner in Gloggnitz: „Ich habe nicht einmal mehr ferngesehen, denn die Kammer-Infos waren sehr gut aufbereitet, sicher und schnell.“ Das unterstrich auch Kammerpräsident Wolfgang Ecker: „Auch unter Zeitdruck war und ist es unsere Aufgabe, nur gesicherte und komplett ausgearbeitete Informationen an unsere Mitglieder weiterzugeben. Ich hoffe aber, dass wir schon auf direktem Weg in die Normalität sind, die wir uns alle so sehr wünschen.“ Auch, wenn der Herbst noch „ein Prüfstein“ werde, sei er davon überzeugt, „dass wir den Restart gemeinsam schaffen“, so Ecker.

Den Teilnehmern der virtuellen Frühstücksrunde wurde übrigens im Vorfeld auch tatsächlich ein Frühstück für zwei Personen zugestellt – auf Initiative der NÖ Bäcker unter Innungsmeister Klaus Kirchdorfer.