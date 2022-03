Verfolgungsjagd: Nebenbuhler mit der Hacke gestellt

Werbung

Begonnen hatte das Drama im Bereich des Panoramaparks in Neunkirchen, wo der Ternitzer bereits versucht hatte, den neuen Freund mit seiner Gattin, mit dem Auto abzudrängen. Was ihm aber vorerst nicht gelang.

Schließlich verfolgte er die beiden, die Richtung Föhrendwald unterwegs waren. Am Weg entlang der Südbahn versuchte er mehrmals, das Auto vor ihm abzudrängen oder zum Stehenbleiben zu zwingen. Schließlich gelang es ihm, den Wagen zu überholen und zu stoppen, indem er sein Auto davor querstellte.

Mit einer Hacke bewaffnet sprang laut Polizei der Tobende sofort heraus und durchschlug die Windschutzscheibe des anderen Wagens. Anschließend versuchte er, gewaltsam in das Auto einzudringen, während der Lenker durch Hin- und Her Reversieren probierte, zu flüchten. Dabei blieb er mit seinem Fahrzeug auf einem Betonsockel eines Pumpwerks hängen. Die Situation wurde immer prekärer. Es kam zum finalen Showdown. Allerdings war da die Polizei bereits mit drei Streifen im Anmarsch und der aggressive Mann flüchtet in den Föhrenwald, wo er die Hacke wegwarf. Weit kam er dann aber nicht mehr.

,,Bei der Festnahme hat er sich ruhig und gefasst verhalten, uns sogar gezeigt, wo sich die Hacke befindet", so Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller, der von auffällig vielen Gewaltfällen innerhalb von Familien im Monat März berichtet. Dies sei bereits die 15. Wegweisung gewesen.

Gegen den Mann wurde von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt die U-Haft verhängt.

