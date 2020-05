Auch, wenn der Landtag zuletzt die Weichen für Gemeinderatssitzungen per Videokonferenz stellte – die Möglichkeit, in Zeiten der Coronakrise auf diese Art Beschlüsse zu treffen, stößt im Bezirk (vorerst) auf wenig Interesse. Das ergab ein Rundruf der NÖN in allen 44 Gemeinden. Lediglich in Schrattenbach hat man sich fix für diese Art der Gemeinderatssitzung entschieden, wie Bürgermeister Franz Pölzelbauer (ÖVP) erklärt: „Der Gemeindevorstand hat auf diese Art bereits getagt.“

Technisch habe man die Voraussetzungen dafür bereits geschaffen, „ein Termin ist allerdings derzeit noch offen“, so der Ortschef. Die Beschlüsse wolle man danach auf der Gemeindehomepage verlautbaren, so Pölzelbauer. Laut über eine Videokonferenz denkt auch Aspangberg-St. Peters ÖVP-Bürgermeister Bernhard Brunner nach: „Die Entscheidung, in welcher Form wir die nächste Sitzung abhalten, fällt in den nächsten Tagen. Klar ist jedenfalls, dass wir bald eine Sitzung brauchen, da etliche wichtige Beschlüsse anstehen“, erzählt Brunner.

In den übrigen Kommunen weicht man vorwiegend in andere, größere Räumlichkeiten aus, um den nötigen Sicherheitsabstand einhalten zu können. Etwa in Grimmenstein, wo Ortschef Engelbert Pichler (ÖVP) die Sitzung in der Festinfrastruktur abhalten möchte: „Hier kann man zwei bis drei Meter Abstand halten“, so Pichler, der meint, nicht alle seien technisch für eine Videositzung ausgerüstet.

Ähnlich argumentiert auch Mönichkirchens ÖVP-Ortschef Andreas Graf, der die Gemeinderatssitzung für den 8. Mai im Pfarrsaal festgelegt hat: „Als kleine Gemeinde brauchen wir nicht den Vorreiter spielen, das sollen andere machen“, ist er kein Freund von Videokonferenzen. Schließlich würde „hinten und vorne das Geld fehlen – dafür haben wir sicher nicht die nötigen Mittel.“ Auch in Willendorf weicht man aus – in den Bauhof, „wo wir mit drei Meter Abstand alle unterbringen“, wie ÖVP-Ortschef Hannes Bauer erklärt. Auch interessierten Bürgern sei es hier möglich, die Sitzung zu verfolgen, so Bauer zur NÖN.

Als Tagungsort hoch im Kurs ist auch das Feuerwehrhaus – so wird die Sitzung beispielsweise in Feistritz oder Schwarzau im Gebirge in diesen Räumlichkeiten vonstattengehen. „Jeder Gemeinderat hat dann einen Tisch für sich. Über eine Videokonferenz haben wir daher gar nicht nachgedacht, schließlich ist das Feuerwehrhaus ja groß genug“, erklärt etwa SPÖ-Bürgermeister Michael Streif. Abseits dessen verweist man in etlichen Orten darauf, dass man die nächste Sitzung ohnehin erst in einigen Wochen abhalten werde.

Auch in den drei Städten des Bezirks wird es keine Videokonferenzen geben. In Ternitz denkt SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak über eine Verlegung in die Stadthalle nach, in Gloggnitz dürfte man im großen Stadtsaal bleiben. „Sollte es tatsächlich nötig sein, einzelne Gemeinderäte zuzuschalten oder die Sitzung in kleinerem Rahmen abzuhalten, werden wir das kurzfristig entscheiden“, so Bürgermeisterin Irene Gölles („Wir für Gloggnitz“). Auch in Neunkirchen ist eine Videokonferenz laut ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer kein Thema, diverse Lokalitäten sind im Gespräch.