Mit jeder Scheibtruhe weht Robert Just, Michael Lackner und Franz Scherz erneut 180 Grad heißer Dampf entgegen. Aufgabe der Mitarbeiter des Städtischen Bauhofes ist es, einen Gehweg zu asphaltieren – und das, obwohl das Thermometer bereits um halb acht Uhr früh 25 Grad anzeigt.

"Hitze nicht unterschätzen"

26 Jahre ist Franz Scherz bereits Teil des Städtischen Bauhofs in Neunkirchen. „Entweder man hält die Hitze aus oder eben nicht. Da ist jeder verschieden. Aber unterschätzen darf man unsere Arbeit auf keinen Fall“, so der Routinier, der mit seinen Kollegen an einem Tag insgesamt acht Tonnen Asphalt verarbeitet.

Fünf bis sieben Liter Mineralwasser am Tag – dieses wird den Arbeitern gratis zur Verfügung gestellt – trinken die Bauarbeiter, um keine Probleme mit dem Kreislauf zu bekommen. „Manche Kollegen halten diese Hitze nicht aus, da muss man sich gegenseitig dann auch helfen“, so Franz Scherz.

„Da Termine und Rahmenbedingungen knapp sind, führen Unterbrechungen zu finanziellen Nachteilen!“ Georg Gansfuß, Pusiol

Die seit 1. Mai in Kraft getretene Regelung machte sich bei ihnen noch nicht bemerkbar. „Ich glaube auch nicht, dass sich das allgemein durchsetzen lässt, da gewisse Baustellen ganz einfach fertig werden müssen“, hatte Robert Just bis dato noch nie hitzefrei. Hin und wieder kam es zwar vor, dass man bereits um die Mittagszeit, allerdings nur nach getaner Arbeit, früher nach Hause gehen durfte, wirklich hitzefrei gab es allerdings noch nie.

Durchbruch für die Gewerkschaft

Als kleinen „Durchbruch“ beschreibt Rudolf Silvan, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Bau-Holz Niederösterreich, die neue Regelung rund um den Hitzeschutz.

„Wir sind in diesem Bereich wirkliche Vorreiter. Der einzige kleine Pferdefuß ist allerdings, dass die Arbeitgeber selbst entscheiden, ob sie die Mitarbeiter nach Hause schicken oder nicht“, so Silvan im NÖN-Gespräch.

Er verstehe aber in gewisser Weise, dass man diese Entscheidung den Unternehmen überlässt, denn „auf einer Baustelle kann man die Arbeiter vielleicht nach Hause schicken, da sie nicht so schnell fertig sein müssen, auf der anderen Baustelle muss wegen Zeitdruck weitergearbeitet werden!“

Als Gewerkschafter wünsche er sich allerdings, dass diese Regelung auch noch auf andere Branchen ausgeweitet werde.

„So sollen auch Spengler oder Installateure davon profitieren können. Denn so kommt es dazu, dass auf einer Baustelle die Bauarbeiter nach Hause gehen können, die Spengler und Installateure aber, obwohl sie derselben Hitze ausgesetzt sind, nicht aufhören dürfen“, gibt es laut Silvan auch noch die ein oder andere Lücke, die es zu füllen gilt.

"Unterbrechungen führen zu finanziellen Nachteilen"

Für die Arbeiter der Firma Pusiol in Gloggnitz sei die derzeitige Hitzewelle eine enorme Belastung. Baustellen seien laut Unternehmensführer Georg Gansfuß deswegen aber nicht unterbrochen worden. „Innerhalb der Baubranche besteht besonders in den Sommermonaten ein Spannungsfeld zwischen körperlicher Belastung und zeitlichem Druck.

Da Termine und Rahmenbedingungen zumeist knapp sind, führen Unterbrechungen zu finanziellen Nachteilen“, so Gansfuß. Den Mitarbeitern werden allerdings entsprechende Pausen im Schatten und ausreichend kühle Getränken zugestanden.

Für das Loipersbacher Unternehmen Swietelsky hält Daniela Fahrner fest, dass man das neue Gesetz zwar akzeptiere, in Ausnahmefällen, etwa bei drohenden Pönalezahlungen usw., in Abstimmung mit den Mitarbeitern, auch Überschreitungen nicht zu vermeiden sein werden. Allerdings wird dies nur einvernehmlich gehandhabt.