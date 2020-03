Die Krankheit ist an kahlen Stellen im Fell des befallenen Tieres oder an der kahlen Rute, dem Schwanz des Fuchses erkennbar. Die Fuchsräude ist eine parasitäre Hauterkrankung, die durch Milben hervorgerufen wird. Sie führt in der Regel innerhalb von 3 Monaten zum qualvollen Tod des befallenen Fuchses.

Da die Fuchsräude hoch ansteckend ist, rät die Jägerschaft Hundebesitzer zu besonderer Vorsicht. Denn: Für eine Infektion reicht der Kontakt mit einem Fuchsbau oder Hinterlassenschaften von Füchsen. ,,Da Füchse ein großes Streifgebiet haben, ist die Gefahr einer Ansteckung nicht nur auf Raglitz beschränkt", sagt der für dieses Jagdgebiet zuständige Aufsichtsjäger Gerhard Eisinger. Hunde sollten daher nicht ohne Leine auf Wiesen oder im Wald herumlaufen.

Bei einem Befall der Fuchsräude bohren Milben zur Eiablage Gänge in die Haut. Betroffene Hunde leiden dann unter massivem Juckreiz, der so stark sein kann, dass sie sich selbst Bissverletzungen zufügen. Es besteht aber auch Ansteckungsgefahr für die Hundehalter, das heißt, es kann auch zu einer Übertragung vom Hund auf den Menschen kommen. Diese „Pseudo-Krätze“ führt beim Menschen ebenfalls zu starkem Juckreiz. Besonders betroffen sind Hautstellen, die häufig mit dem Hund in Kontakt kommen, zum Beispiel an den Armen.

Die Fuchsräude ist Hochansteckend aber behandelbar. Wenn Hundebesitzer bei ihrem Hund Räude-typische Symptome feststellen, sollte sie so schnell wie möglich einen Tierarzt aufsuchen. Eine Räude erfordert schnellstmögliche Behandlung.