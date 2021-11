Vorwürfe gegen Hausärztin: Impfung ohne Einverständnis?

Es sind Vorwürfe, die äußerst schwer wiegen: Bei einer Routine-Untersuchung im Rahmen eines Hausbesuches soll eine Gemeindeärztin aus dem Bezirk Neunkirchen zwei Patienten zum ersten Mal gegen das Coronavirus geimpft haben – allerdings ohne das dem 77-jährigen Mann und seiner 79-jährigen Frau vorab mitzuteilen.

Der Vorfall soll bereits im September passiert sein, wie der Enkelsohn des betroffenen Ehepaares gegenüber der NÖN sagt. Er kümmert sich nicht nur seit etlichen Jahren um das Ehepaar, sondern hat wegen einer Demenzerkrankung auch die Vorsorgevertretung für die Großmutter übernommen. Der Besuch der Ärztin soll anfangs ohne Komplikationen verlaufen sein, bis die Ärztin den beiden die Spritze verabreicht haben soll. „Beide waren im ersten Moment total geschockt, weil sie sich beide nicht impfen lassen wollten und das auch mir gegenüber immer wieder gesagt haben.“ Was auch der betroffene 77-Jährige der NÖN bestätigt: „Wir haben davor nie mit ihr (der Ärztin, Anm.) über das Impfen gesprochen und uns wurde dann nicht einmal gesagt, welchen Impfstoff wir bekommen haben.“

Beschwerde an die Ärztekammer verfasst

Dem Enkelsohn zufolge soll im Vorfeld der Impfung zwar ein Telefongespräch mit den Kindern des Ehepaares stattgefunden haben, in dem diese an die Ärztin appellierten, beide gegen Corona zu immunisieren – mit den Betroffenen selbst sei das aber ebenso wenig abgeklärt gewesen wie mit dem Enkelsohn, der die Vorsorgevertretung der Frau inne hat. Dieser hat – nachdem ein persönliches Gespräch mit der Ärztin ohne konkrete Antworten blieb – nun eine schriftliche Beschwerde an die Ärztekammer NÖ gerichtet.

Dabei gehe es ihm nicht darum, grundsätzlich gegen die Impfung zu sein, betont der Mann: „Möglicherweise hätten meine Großeltern der Impfung ja zugestimmt, wenn man sich vorab die Mühe gemacht hätte, sie darüber aufzuklären. Sie aber überhaupt nicht zu informieren und nicht einmal eine Bestätigung da zu lassen, geht einfach nicht“, ärgert er sich.

Die betroffene Ärztin wollte gegenüber der NÖN Neunkirchen trotz mehrmaliger Anfrage keine Stellungnahme abgeben, die Ärztekammer berief sich auf das Ärztegesetz, wonach man „keine Auskunft zum Stand und Ausgang eines Verfahrens“ geben könne, wie es in einer E-Mail heißt.