Wahlergebnis: Bund war auch in Kommunen spürbar

In 43 der 44 Bezirks-Gemeinden setzt es für die ÖVP am Wahltag ein Minus vor dem Ergebnis, einzig Semmering schafft ein Plus. Am höchsten sind die Verluste in Mönichkirchen, wo die Volkspartei 18,39 Prozentpunkte einbüßen muss, sowie in Aspangberg, wo das Minus 17,36 Prozentpunkte beträgt.

Aspangbergs ÖVP-Bürgermeister Bernhard Brunner zeigt sich „vom Ausmaß der Verluste wirklich überrascht – das hätte ich nicht geglaubt“, wie er sagt. Den Absturz in seiner Gemeinde erklärt er sich vorwiegend mit der Austrittswelle aus dem örtlichen Bauernbund im Zuge der Impfpflicht-Debatte. Abseits dessen habe der Bundestrend stark mitgespielt.

In Grünbach verloren die „Roten“ mehr als 10 Prozentpunkte. Für SPÖ-Bürgermeister Peter Steinwender haben die regierenden Parteien „fast alles getan, um das Vertrauen in die Politik massiv zu schwächen“, die FPÖ habe die Protestwähler abgeholt. Nun brauche es „eine grundsätzliche Reform“ in der Politik.

