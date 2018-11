Unglaubliche 23,7 Grad wurden am 5. November an der ZAMG-Wetterstation Pottschach gemessen – nicht heuer, sondern vor acht Jahren, 2010. Ganz so hoch kletterte das Quecksilber im bisherigen November zwar nicht – und doch erreichte man am 6. November, also heute vor einer Woche, 20,2 Grad an eben dieser Wetterstation. Höchst ungewöhnlich für diese Jahreszeit.

Ja, wenn man in die Gärten hier im Bezirk schaut, dann möchte man fast meinen, dass es Frühling ist. Dass wir aber tatsächlich bereits mitten im November sind, merkt man den vielen Pflanzen nicht an. So blühen auch die Blumen im Garten der Pittenerin Charlotte Benedikt. Sie hat ihre Schneeflöckchen und die Kapuzinerkresse bereits im Frühling eingesetzt. So wie jetzt haben sie den ganzen Sommer aber nicht geblüht. „So schön wie jetzt waren die Schneeflöckchen schon lange nicht mehr. Im Sommer gab es zwar die ein oder andere Blüte, aber jetzt sind sie erst so richtig schön geworden“, freut sich Benedikt über die Blütenpracht in ihrem Garten.

Bei den Landwirten beobachtet man die zu warmen Temperaturen für die Jahreszeit gelassen. Probleme mit Trockenheit gebe es keine, erklärt Bezirksbauernkammerchef Thomas Handler im NÖN-Gespräch. Die Ernte sei durchschnittlich gut ausgefallen, auch beim Futter-Landbau habe man keine Schwierigkeiten verzeichnet. Einzig die verschiedenen Regeneinbrüche hätten die Arbeit beeinflusst, „Trockenheit spielte daher keine Rolle“, so Handler.

Temperaturen bereiten keine großen Sorgen

Im einstigen Skigebiet Losenheim (Gemeinde Puchberg am Schneeberg) geht man seit etwa zwei Jahren überhaupt neue Wege. Weil sich die Anzahl der Schneetage in den letzten Jahren immer weiter verringerte, setzt man mit der „Wunderwiese“, einem Kunstmattenhang, auf dem ganzes Jahr Ski gefahren werden kann, auf Ganzjahres-Tourismus. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass das bei den Gästen durchaus ankommt: Bei Wunderwiese inklusive Sesselbahn erwartet die NÖVOG, die Niederösterreichische Verkehrsorganisations Ges. m. b. H., die die Anlage betreibt, ein Plus von insgesamt 2.400 Personen – insgesamt liegt die Fahrgastzahl für das heurige Jahr also bei 43.000.

Die kleinen Schneeflöckchen sowie die Kapuzinerkresse blühen im Garten von Charlotte Benedikt jetzt erst richtig auf. | Tanja Barta

Nach wie vor auf Schnee setzt man im Skigebiet Mönichkirchen-Mariensee. Bergbahnen-Geschäftsführer Gerald Gabauer machen die warmen Temperaturen keine Sorgen: „Bei uns am Berg ist es im November eigentlich immer so warm. Wenn es in einem Monat auch noch so ist, dann mach ich mir Sorgen!“

Die Skischaukel ist bis Ende Oktober im Sommerbetrieb, danach würde das Team genug Zeit brauchen, um den Lift sowie die Pisten wintertauglich zu machen. „Da ist es eigentlich nicht schlecht, wenn es warm ist. Genießen wir diesen schönen Herbst“, meint Gabauer mit einem Schmunzeln. Am 8. Dezember soll es dann in die Wintersaison gehen. „Für uns reicht es, wenn es zwei Wochen vorher kalt wird. Wir werden, wie immer, Anfang Dezember in die neue Saison starten“, genießt Gabauer noch die letzten warmen Sonnenstrahlen.