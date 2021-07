Bei den falschen Anrufern dürfte es darum gehen, persönliche Informationen der Personen zu erhalten. In Neunkirchen und Umgebung wurden in den letzten Tagen einige dieser Anrufe verzeichnet. Das Hilfswerk Niederösterreich stellt klar, dass es sich hierbei um dubiose Anrufer handelt und empfiehlt, sich umgehend an die Polizei zu wenden.