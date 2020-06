Ob Rätselrallye im Park, Malen im Atelier oder Klettern im Kraxlpark – normalerweise ist das Angebot an Ferienspielen in Neunkirchens 44 Bezirksgemeinden äußerst breit gefächert. Doch die Coronakrise macht auch vor der meist so beliebten Aktion keinen Halt – aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen verzichten etliche Gemeinden heuer komplett auf die Organisation eines Ferienspiels, etwa in Aspang Markt.

Als Alternative zum herkömmlichen Ferienspiel bietet die Gesunde Gemeinde aber Waldtage im August an, berichtet Bürgermeisterin Doris Faustmann (ÖVP). In etlichen anderen Orten will man die Entwicklung in den nächsten Wochen noch abwarten: „Wir hätten wiederum zahlreiche Ferienspiele geplant, es ist aber noch nicht sicher, wie und welche durchgeführt werden. Wir werden kurzfristig organisieren“, meint etwa Warths Ortschefin Michaela Walla (ÖVP) auf Anfrage.

Ähnlich auch die Reaktion von Franz Teix (ÖVP), Bürgermeister von Prigglitz: „Zwar hätten wir ein kleines Ferienspiel geplant, wir warten aber noch auf mögliche Änderungen der Bundesregierung“, erklärt er. In Grafenbach-St. Valentin sind die Ferienspiel-Stationen für die zweite Ferienhälfte anberaumt, berichtet Bürgermeisterin Sylvia Kögler (SPÖ): „Insgesamt haben wir gemeinsam mit unseren Vereinen zehn Termine geplant. Sie sollen dann den geltenden Corona-Bedingungen angepasst werden“, erklärt sie.

Auch NÖN beteiligt sich an Ferienspiel-Aktion

Umfangreich präsentiert sich das Ferienspiel einmal mehr in Gloggnitz oder der Bezirkshauptstadt – in Neunkirchen wurden zwar ein paar Aktionen gestrichen, der Rest findet allerdings unter den obligatorischen Sicherheitsbestimmungen – Abstand halten, bei Bedarf Mund-Nasen-Schutz tragen – statt. „Zum Teil wurden etwa die Teilnehmerzahlen reduziert“, informiert Stadt-Pressesprecherin Susanne Kohn. Start des Ferienspiels ist am 7. Juli – am Donnerstag, 13. August ist auch die NÖN Neunkirchen wieder mit dabei. Unter dem Motto „Rasender Reporter“ können Kids zwischen zehn und 14 den Journalisten-Alltag kennenlernen.