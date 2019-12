Es ist der besinnliche Abendspaziergang am 24. Dezember, der Eva-Maria Reisenbauer, Chefin des Restaurants Reisenbauer in Scheiblingkirchen, zur Ruhe kommen lässt. Doch bevor es soweit ist, wird mit der ganzen Familie gemeinsam gekocht. Die NÖN Neunkirchen hörte sich bei den Wirten im Bezirk um und fragte nach, wie ein Weihnachtsabend bei ihnen aussieht.

„Es kommen eigentlich alle am Heiligen Abend zu uns. Mittlerweile sind wir schon vier Generationen, also eine ganz schön große Gruppe“, lacht Eva-Maria Reisenbauer. Die Weihnachtsfeiertage sind für sie, zumindest teilweise, pure Erholung.

„Die Tage vor Weihnachten sind für uns nicht gerade besinnlich. Wir arbeiten viel und sind eigentlich sehr gestresst. Aber die Weihnachtsfeiertage werden dann etwas ruhiger. Und ich selbst bin beim Kochen nur ein stiller Helfer“, schmunzelt die Gastronomin.

Denn am 24. Dezember kocht sie mit ihren Eltern. „Da gibt dann vor allem Papa den Ton an, ich bin nur Helfer und froh, wenn ich einfach nur Anweisungen befolgen muss. Das ist hin und wieder ganz angenehm“, ist Reisenbauer auch einmal gerne keine Küchenchefin.

Gekocht wird, ganz traditionell, ein Weihnachtskarpfen. „Seit allerdings die Kinder da sind, machen wir auch immer etwas anderes dazu. Das ist dann aber von Jahr zu Jahr verschieden“, gibt die Restaurantbetreiberin Einblick. Was dieses Jahr außer dem Karpfen noch gekocht wird? „Da bringt jeder seine Ideen ein und kurz vorm Heiligen Abend besprechen wir uns kurz. Manchmal kommt es aber auch vor, dass spontane Gerichte entstehen. Da kochen wir einfach mit dem, was wir gerade offen haben“, so Reisenbauer.

Nach dem ausgiebigen Weihnachtsessen gibt es die Bescherung und danach kommt der traditionelle Abendspaziergang. „Der gehört schon fix dazu. Da gehen wir dann durch den ruhigen Ort und sehen die vielen beleuchteten Bäume in den Häusern. Das ist dann schon sehr schön“, freut sie sich auf den Weihnachtspaziergang. Am 25. und 26. Dezember gibt es für die gesamte Familie dann wirklich eine Pause:

„Da sind wir bei der Verwandtschaft meines Mannes in der Steiermark und verbringen vor allem Zeit mit unseren Familien!“ Und übrigens: Gekocht wird an diesen beiden Tagen ebenfalls nicht. „Da lasse ich mich dann mal verwöhnen“, schmunzelt die Wirtin.

Bei Christian Donhauser, der erst heuer mit seinem Team des Wirtshauses „Grüner Baum“ in Kirchberg am Wechsel zum Top-Wirt des Jahres gekürt wurde, kommt Traditionelles auf den Tisch: „Heuer wird es Rindsrouladen geben. Wir hatten aber auch schon Karpfen, Schweinemedaillons oder Gebackenes. Wir versuchen, jedes Jahr etwas anderes zu machen“, verrät Donhauser der NÖN.

Am Herd steht dabei aber nicht er, sondern seine Gattin Magdalena. „Meine Frau kocht heuer, manchmal kocht aber auch die Mutter“, berichtet er. Gefeiert wird der Weihnachtsabend dann mit der ganzen Familie.

Bei Haubenkoch Leo Doci gibt es traditionell einen Fisch am Weihnachtsabend, wie er gegenüber der NÖN verrät: „Nämlich einen Branzino aus dem Ofen, der von mir zubereitet wird“, erklärt Doci, der in Gloggnitz das Restaurant „Bevanda“ führt. Gefeiert wird in der Familie: „Es treffen sich die Familie meines Bruders und wir“, erzählt er.