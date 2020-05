Insgesamt 46.579 SPÖ-Mitglieder sprachen sich im Rahmen der bundesweiten Mitgliederbefragung dafür aus, dass Pamela Rendi-Wagner ihre Arbeit als Parteivorsitzende fortsetzen soll – ein Prozentsatz von 71,4 Prozent. Die Beteiligung an der Umfrage generell lag bei 41,3 Prozent – was Rendi-Wagner selbst gegenüber Medien als „klares Votum“ mit „absoluter Rekordbeteiligung“ bezeichnete.

Auch im Bezirk Neunkirchen wird die für viele doch überraschend hohe Beteiligung anerkannt – etwa von Christian Samwald, Vizebürgermeister der Stadt Ternitz und stellvertretender Klubobmann im NÖ Landtag: „Das ist eine eindeutige Abstimmung für die Vorsitzende gewesen, das ist ein sehr gutes Ergebnis. Jetzt ist es wichtig, dass wir endlich weg von der Personaldebatte kommen und hin zur Sacharbeit. Es muss Ruhe einkehren.“ Er selbst erklärt, dass er an der Befragung teilgenommen habe – und „nach bestem Wissen und Gewissen“ abgestimmt habe, wie er auf Nachfrage meint.



Sachpolitik statt Personaldebatte

SPÖ-Bezirksparteivorsitzender, GVV-Präsident und Bürgermeister Rupert Dworak aus Ternitz zeigt sich ebenso „froh darüber, dass das Personalthema nun endlich abgehandelt ist“, wie er sagt. Die SPÖ müsse sich nun um jene Themen kümmern, „die nach der Krise wichtig sind“, gibt Dworak die Linie vor – um gleich die „hohe Anzahl an Arbeitslosen in Österreich“ als Beispiel zu nennen.

Für die Grafenbacher Bürgermeisterin Sylvia Kögler war die Befragung ganz allgemein „überflüssig“, wie sie erklärt: „Ich hätte die Befragung in dieser Art und Weise nicht gemacht.“ Diese hätte die öffentliche Personaldebatte befeuert, meint sie. „Ich bin aber froh, dass die Zustimmung für die Vorsitzende hoch war und dass wir damit die Personalfrage endlich beenden können – darum geht es jetzt wirklich nicht!“ Auch Kögler hat selbst mitgestimmt, „es muss sich aber nicht jeder öffentlich deklarieren, wofür er oder sie gestimmt hat“, meint sie. Die Parteichefin habe nun jedenfalls ihre „vollste Unterstützung“, meint Kögler.

Zeitpunkt wird als "ungünstig" kritisiert

Den Zeitpunkt der Umfrage sieht Andrea Kahofer, Neunkirchens SPÖ-Stadtparteivorsitzende und Mitglied des Bundesrates, kritisch. Aber: „Ich bin froh, dass das Ergebnis eine klare Aussage gebracht hat.“ In Bezug auf den medial vielzitierten „nationalen Schulterschluss“ in der Coronakrise meint Kahofer, die SPÖ brauche nun einen „innerparteilichen Schulterschluss“. Im Gegensatz zu ihren Kollegen macht Kahofer übrigens kein Geheimnis aus ihrer ganz persönlichen Entscheidung: „Ich habe für die Vorsitzende gestimmt, aber nicht ganz unkritisch. Ich habe zu diesem Zeitpunkt für sie gestimmt, auch, weil ich den Zeitpunkt für einen etwaigen Wechsel als nicht geeignet erachtet habe und auch aufgrund der fehlenden Alternative.“



Keine Unterstützung von Jugend

Keinen Hehl daraus, dass die Parteichefin ihre Unterstützung nicht bekommen hat, macht hingegen Susanna Madhavi Hussajenoff, stellvertretende Obfrau der Jungen Generation für den Bezirk Neunkirchen. Sie hatte bereits zuletzt der NÖN gesagt, nicht für die Vorsitzende gestimmt zu haben. „Wie man sich 42 Prozent Wahlbeteiligung so schönreden kann, wie es die Bundes-SPÖ momentan macht, ist für mich wirklich nicht nachvollziehbar. Anscheinend möchte man bei der nächsten Nationalratswahl dann definitiv unter 20 Prozent fallen und so auch einer Kurz-Absoluten den Weg ebnen. Dass Rendi-Wagner schon viel früher als SPÖ-Vorsitzende gescheitert ist, nämlich nach dem desaströsen Wahlergebnis bei der Nationalratswahl im letzten Jahr, sollte spätestens jetzt jedem innerhalb der Partei bewusst sein“, kritisiert sie.

Große Wahlen könne man mit Rendi-Wagner als Frontfrau sicher nicht mehr gewinnen, ist sie überzeugt: „Gerade jetzt, wo eine geeinte Sozialdemokratie mit Zukunftsideen für die Zeit nach der Coronaskrise wichtiger ist denn je, geht man einfach den gleichen Weg weiter.“ Ohne eine inhaltliche, vor allem personelle Neuaufstellung „wird es also nicht gehen“, appelliert die Grünbacher Jugendgemeinderätin an die Genossen in der Bundespartei.

Mit dieser Kritik ist Hussajenoff aber nicht alleine: Im Vorfeld der Abstimmung hatte beispielsweise auch die "Sozialistische Jugend" bekanntgegeben, nicht für Rendi-Wagner stimmen zu wollen.