Sie unterstützen schwer- und unheilbar kranke Menschen und ihre Angehörigen in ihrer vertrauten Umgebung – die Rede ist von den aktuell neun Mitarbeiterinnen des Mobilen Caritas-Palliativteams Neunkirchen.

zVg Koordinatorin Manuela Klee

Die Corona-Pandemie stellte auch die Mannschaft rund um Koordinatorin Manuela Klee vor völlig neue Herausforderungen. Denn Palliativpatienten haben ein höheres Risiko, an COVID-19 zu sterben. Da brauche es vor allem Zeit für Gespräche: „Gerade das ist jedoch durch die Einschränkungen und den Sicherheitsabstand sehr erschwert. Viele Betroffene fühlen sich sozial isoliert, haben eine Ungewissheit, wie es weitergehen soll“, erklärt Klee.

Sie ist daher überzeugt: Wegen „Corona“ dürfe man bei den unheilbar Erkrankten nicht auf die psychischen, physischen und sozialen Bedürfnisse vergessen. Man halte sich daher an entsprechende Sicherheitsauflagen.

Mit "Corona" setzten Besuche vorerst aus

Eine, die das Angebot des Palliativteams seit über einem Jahr in Anspruch nimmt, ist Regina Hülferding. Die 1970 geborene Gloggnitzerin erlitt 2015 einen Schlaganfall und leidet heute unter anderem an Lymphdrüsenkrebs und systemischer Sklerose. Mit den Folgen hat Hülferding Tag für Tag zu kämpfen: Sie hat Probleme beim Sprechen, kann sich nicht mehr alleine anziehen, waschen oder essen.

„Gehen geht nur mit Anhalten am Rollstuhl und das nur ein paar Meter, dann ist entweder die Luft weg oder die Kraft“, berichtet Hülferding der NÖN in einem E-Mail-Interview. Denn auch das Telefonieren fällt der Gloggnitzerin zunehmend schwer: „Bei der Biopsie wurden die Stimmbänder leicht angekratzt und durch die viele Chemotherapie wird das auch nicht besser“, erklärt sie.

Da sie seit Jahren größere Menschenansammlungen meiden muss, waren die Besuche des Palliativteams ein Segen für sie. Mit Beginn der „Corona-Maßnahmen“ mussten die Besuche vorerst aussetzen – zuletzt traf man einander über den Gartenzaun, mit genügend Abstand und Mundschutz. „Das ist sehr hart für mich“, gibt Hülferding zu. Eine Zeit lang konnte ihr Mann auch von zuhause aus arbeiten, was die Situation erleichterte – den Einkauf übernahmen Freunde. Auch dass sie das Osterfest alleine verbringen musste, macht ihr zu schaffen: „Normalerweise sitzen wir mit drei Generationen am Tisch und essen zu Mittag, machen uns einen schönen Nachmittag. Es gibt für mich persönlich nicht mehr so viele Highlights. Für mich ist der persönliche Kontakt am besten, denn da kann ich mich auch vermitteln, ohne zu reden, durch Zeichen etwa.“

Manchmal, so erzählt Hülferding, sitze sie einfach im Garten im Rollstuhl und hoffe darauf, dass jemand aus der Siedlung spazieren gehe, hereinsehe und ihr zuwinke. „Dann freue ich mich wie ein kleines Kind zu Weihnachten.“ Und trotzdem kommt für die seit wenigen Tagen 50-Jährige eines sicher nicht in Frage: Aufgeben.

Ihre Devise? „Durchhalten! Schließlich will ich die Feier zu meinem Geburtstag nachholen, sobald wir das dürfen!“ Dass manche Österreicher mit den Corona-Ausgangsbeschränkungen zu kämpfen haben, kann sie nicht nachvollziehen: „Ich lebe schon seit dreieinhalb Jahren mit extremen Einschränkungen. Es hat mich nie jemand ernst genommen, wenn ich meinte, dass das schwer ist und ich auch unter Menschen möchte. Jeder, der sich beschwert, darf gerne mit mir tauschen“, appelliert sie daran, sich darauf zu besinnen.