Wiener stürzte acht Meter in Klettersteig ab .

Ein Wiener ist Montagnachmittag bei einem Alpinunfall im Bezirk Neunkirchen verletzt worden. Der 55-Jährige war ohne Sicherung und Helm in Höflein an der Hohen Wand in den Gebirgsverein-Klettersteig eingestiegen.