Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller hat vor einigen Jahren am eigenen Leib verspürt, wie schnell man in einen Wildunfall verwickelt werden kann: Am Weg in die Arbeit lief ihm ein Rudel Rehe ins Auto. Der Unfall endete mit drei toten Tieren und einem Beinahe-Totalschaden.

„Das geht so schnell, ich hatte damals keine Chance. Der Unfall passierte in einer Kurve, direkt daneben war ein Maisfeld bis hin zur Fahrbahn. Plötzlich sind die Rehe herausgesprungen“, erinnert er sich noch ganz genau an den Zwischenfall. Seine Lehren: „Ich fahre bei unübersichtlichen Strecken und zur Dämmerungszeit jetzt noch viel vorsichtiger.“ Wildunfälle sind im Bezirk Neunkirchen jedenfalls keine Seltenheit. Durch den großen Waldanteil, der immer wieder von Strecken durchzogen wird, die auch zum Schnellfahren verleiten, kommt es regelmäßig zu gefährlichen Zwischenfällen, Menschenleben wurden in den letzten Jahren laut Neumüller dadurch aber zum Glück nicht gefordert.

Zahlenmäßig gibt es in den vergangenen beiden Jahren keine Ausreißer: So wurden 2019 bei Unfällen im Bezirk laut Landesjagdverband 622 Stück Rehwild, 68 Feldhasen und 18 Fasane getötet. Ein Jahr davor lag das Verhältnis bei 615, 60 und zehn. Damit liegt die Region landesweit im Mittelfeld. Zum Vergleich: Die meisten Tiere wurden im Vorjahr niederösterreichweit im Bezirk Amstetten getötet: Dort fielen 2.052 Stück Rehwild, 616 Feldhasen und 156 Fasane dem Verkehr zum Opfer. „Am sichersten“ lebt das Wild im Bezirk Mödling mit 148 getöteten Rehen, 46 Feldhasen und neun Fasanen.

Blätterstraße gilt als ein Hotspot

Als besonders gefährliche Strecken gelten beispielsweise die Blätterstraße zwischen dem Wasserspeicher und der Stadteinfahrt Neunkirchen sowie die B 17 zwischen dem Kreisverkehr und Neunkirchen. Im Bereich der Blätterstraße hatte erst vor zwei Wochen ein besonders schwerer und außergewöhnlicher Crash mit einem Tier für Aufsehen gesorgt: Ein Pferd war seinem Halter davongelaufen und wurde von zwei Fahrzeugen tödlich angefahren. Auch die Lenker erlitten dabei erhebliche Verletzungen. In Erinnerung ist auch noch ein weiterer Unfall abseits von Hasen, Fasanen und Rehen: Im Bereich zur Auffahrt der S 6 und der B 17 lief im Vorjahr ein Wildschwein einem Fahrzeuglenker ins Auto.

Von einer „leicht rückläufigen Tendenz“ von Wildunfällen spricht Bezirksjägermeister Johann Schwarz aus Edlitz. Zuletzt seien „elf Prozent des Gesamtabschusses von Wildunfällen“ betroffen gewesen: „Dieser Anteil ist schließlich nicht verwertbar.“

Neben der Blätterstraße nach Mollram (Stadtgemeinde Neunkirchen) nennt er auch etliche Abschnitte der Bundesstraße B 54, die besonders gefährlich seien. Hier seien allerdings bereits Maßnahmen mit „Wildwarnern“ getroffen worden: „Hier werden akustische Warnsignale abgegeben, um derartige Unfälle zu verhindern“, weiß Schwarz. Das passiere in Abstimmung mit dem Land beziehungsweise dem Landesjagdverband, präzisiert er.

Generell seien die Jagdleiter dafür zuständig, etwaige gefährliche Strecken auszumachen. „Abschnitte, auf denen es häufig zu Wildunfällen kommt, sind ohnehin mit einem Verkehrszeichen ausgeschildert.“ Wichtig sei es einfach, vorsichtig und vorausschauend zu fahren, appelliert der Bezirksjägermeister: „Daher gilt stets: Runter vom Gas!“