Wirtshausbesuch darf kein Luxus sein

Es gibt derzeit in der Branche kein anderes Gesprächsthema: Teuerungen bei der Energie und in der Produktion beschäftigen die Gastronomen mehr als so mancher Tratsch an der Schank. Das weiß auch Bezirkswirtesprecher Hannes Beisteiner nur allzu gut: ,,Wenn ich mit Kollegen zusammen bin, ist das natürlich die Causa Prima. Viele sind verunsichert, manche haben Existenzängste und wissen nicht, wie es weitergehen wird“, sieht er die Branche vor einer ernsten und großen Herausforderung.

Auch er musste in seinem Dorfwirtshaus in Peisching auf die geänderte Situation reagieren: Mit Monatsbeginn wurde der Bierpreis bei den Anbietern spürbar erhöht - ,,bei uns kostet das Krügerl jetzt erstmals vier Euro, aber damit bewegen wir uns noch immer im Mittelfeld. Anders geht es leider nicht“, nennt er als weiteres schockierendes Beispiel den Preis für Speiseöl: Betrug dieser Ende des Vorjahres noch knappe 10 Euro für 10 Liter, so sind aktuell für dasselbe Produkt zwischen 34 und 38 Euro zu berappen! „Und natürlich haben unsere Besucher massiv mit den Teuerungen zu kämpfen. Die Gäste werden weniger, vor allem große Feste und Tafeln bleiben aus. Wir müssen alles daran setzen, dass der Wirtshausbesuch nicht zum Luxus wird“, so sein Appell an die Verantwortlichen.

Eher zufällig hat Wirtesprecher Hannes Beisteiner heuer im Frühjahr eine Photovoltaikanlage am Dach seines Dorfwirtshauses in Peisching installiert. Foto: Christian Feigl und Barbara Hagenbichler

Zumindest energietechnisch hat Beisteiner mit einer Photovoltaikanlage, die er seit März im Betrieb hat, vorgesorgt: ,,Aber das war mehr eine glückliche Fügung des Schicksals. So erspare ich mir zumindest ein Drittel der Stromkosten. Geheißen hat es, dass sich die Investitionen in etwa sechs Jahren amortisieren werden, jetzt ist es aufgrund der gestiegenen Energiepreise wohl deutlich früher“, rät er jedem seiner Kollegen, der die Möglichkeit hat, zur Nachahmung.

Bernhard Schmirl: „Wenn es kalt ist, muss ich heizen, wenn es finster ist, muss ich das Licht aufdrehen!“ Foto: Christian Feigl und Barbara Hagenbichler

Sparen könne man nur schwer

Über steigende Preise in vielen Bereichen klagt auch Puchbergs Gastwirt Bernhard Schmirl, auf Youtube auch als „Der Museumswirt“ bekannt: „Im Einkauf sind die Preise ein Wahnsinn, das Bier ist um neun Prozent teurer, der Zucker diese Woche wahrscheinlich um 25 Prozent.“ Die Konsequenzen sind für ihn klar: „Am leichtesten sparen die Leute dort, wo man nicht hingehen muss, nämlich ins Gasthaus. Beim Energiethema trifft es uns auch. Die Pellets sind jetzt bereits um 100-150 Prozent teurer.“ Sparen könne man schwer: „Wir haben bereits auf Pellets und LED-Lampen umgestellt. Wenn es kalt ist, muss ich heizen, wenn es finster ist, muss ich das Licht aufdrehen – sonst fühlen sich die Gäste nicht mehr wohl. Auch Personal ist schwer zu kriegen. Viele wollen nicht mehr im Gastgewerbe arbeiten.“

Auch für Ramswirt, Wolfgang Pichler vom „Gasthof-Pension Ramswirt“ sind „die Probleme derzeit zwar noch nicht dramatisch, aber leicht zu spüren. Die Gäste greifen unter der Woche eher zu Menüs als zu den höherpreisigen Speisen. Am Wochenende und zu Festlichkeiten ist das noch nicht zu spüren.“ Die Preiserhöhung falle ihm beim Einkauf auf. „Wir geben die höheren Preise nur teilweise an die Kunden weiter, vieles schluckt man selber. Bei den Energiepreisen wird es von jetzt an teurer. Wir haben eine Hackschnitzelheizung mit Brennmaterial aus dem eigenen Wald. Bei der Erzeugung unserer Produkte steht uns in der Landwirtschaft eine Photovoltaikanlage zur Verfügung“, erzählt Pichler.

Und wie sieht es in der Haubengastronomie aus? Vorsichtig optimistisch zeigt sich Leo Doci, der gemeinsam mit seinem Bruder Lui das „Bevanda“ in Gloggnitz betreibt. „Die Preissteigerungen können wir so gar nicht an die Kunden weitergeben“, weiß Leo Doci um die schwierige Situation, in der sich die Betriebe befinden und weiter: „Die Teuerung ist ein Problem - Fleisch und Fisch sind teuer geworden“.

Aber mittlerweile ist das Lokal weit über die Grenzen des Bezirkes hinaus bekannt. „Wir haben wirklich sehr viele Gäste von außerhalb“, so Doci. Der Personalmangel mache nur bedingt zu schaffen. Man kann auf das Stammpersonal zurückgreifen. „Neue und gute Mitarbeiter zu finden ist aktuell aber nicht einfach“, weiß auch Doci nur allzu gut.

