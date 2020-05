Zum 75. Mal jährt sich am Freitag jener Tag, an dem die deutsche Wehrmacht kapitulierte – und damit das Ende des Zweiten Weltkriegs besiegelte. Doch bereits wenige Wochen zuvor, etwa Mitte April, hatte der Bezirk die schlimmsten Kriegstage überstanden. Ebendiese erlebte Friedrich Zwickl als gerade einmal zwölfjähriger Bub. Als die Angriffe auf Puchberg, wo er bis heute lebt, immer heftiger wurden, flüchtete seine Familie zu entfernten Verwandten.

Grabner Friedrich Zwickl, mehrfacher Buchautor aus Puchberg am Schneeberg.

„Es war zu gefährlich, mitten im Ort zu bleiben“, berichtet der mehrfache Buchautor. Zwickl und seine Familie, darunter sein 16-jähriger Bruder, fanden in Sonnleiten (bei Losenheim) Unterschlupf. „Zwei Mal in der Woche ging ich nach Puchberg einkaufen, wo einmal der Fleischer, einmal der Bäcker geöffnet hatten.“ Dabei war er mehrmals auch direkter Gefahr ausgesetzt: „Einmal hat ein Flieger Bomben abgeworfen, ich habe noch gesehen, wo sie eingeschlagen haben. Ich hab‘ mich hinter einem Baum versteckt.“

Wie die Bevölkerung reagiert habe, als bekannt wurde, dass der Krieg zu Ende ist? „Natürlich machte sich große Erleichterung breit – auch, wenn die russische Besatzungszeit auch nicht einfach war, es gab Vergewaltigungen und Räubereien“, so Zwickl. Einmal sei sein Bruder sogar von einem Russen bedroht worden, weil er dessen Militärstiefel gesehen habe. Mit viel Fingerspitzengefühl sei es gelungen, den Mann davon zu überzeugen, dem Bruder nichts zu tun. Als die Familie schließlich retour in ihr Haus kehrte, war dieses komplett verwüstet. „Diese Zeit war unberechenbar“, so der heute 87-Jährige.

Gleichzeitig plädiert Zwickl dafür, dass ebendiese Erlebnisse nie in Vergessenheit geraten dürfen: „Menschen müssen wissen, wie diese Zeit war, was da alles passiert ist und dass der Wohlstand, in dem wir heute leben, nicht selbstverständlich ist.“ Auch Zwickl selbst trägt dazu immer wieder bei, mit seinen Büchern. „Mir ist das ein Anliegen, weil ich das alles selbst erlebt habe!“

Während es im Rest des Bezirks bereits ruhiger wurde, war Reichenau noch immer nicht sicher. Zu Kriegsende lebte hier die 12-jährige Anny Pletter im Ortsteil Prein auf einem kleinen Bauernhof. „Sie haben uns damals gesagt, dass die Russen schon da sind und der Krieg vorbei ist, das war aber nicht so. Bei uns wurde noch immer geschossen. Wir hatten furchtbare Angst“, erinnert sich die 87-Jährige, die auch heute noch in Prein lebt, an die schreckliche Zeit zurück.

Das Kriegsende brachte ihr und ihrer Familie keine Erleichterung. „Ich sehe noch, wie die Russen aus dem Wald gekommen sind und herumgeschossen haben. In jeden Erdhügel haben sie geschossen“, so Pletter. Am Ende des Krieges war im Elternhaus auch ihr Onkel versteckt, dem im Krieg in den Oberschenkel geschossen wurde. „Ich weiß noch, dass die Deutschen und Russen nach ihm gesucht haben, das war fürchterlich“, erzählt die Zeitzeugin. Von den Russen wurden Pletter und ihre Familie geplündert. „Sie wollten etwas zu essen haben. Darum sind sie in den Stall und haben unser Kalb Gretel vor unseren Augen einfach umgebracht...“

Der Neunkirchner Arthur Membier war elf Jahre, als der Krieg 1945 zu Ende ging. „In Breitenau, wo ich aufgewachsen bin, waren viele russische Soldaten in der Buntpapierfabrik einquartiert. Es gab Alkohol-Exzess, da im Ort ein Depot der Wehrmacht mit viel Alkohol gelagert war.“ Aber auch Diebstahl und Raub habe es gegeben, berichtet der heute 86-Jährige: „Persönliche Kontakte zu den Russen hatten wir nicht. Ich selber hatte keine Angst, aber meine Mutter und andere Frauen schon, sie wurden auch zum Wäschewaschen zwangsverpflichtet. Woran ich mich erinnere: Die Russen haben im Ort die 13-, 14-jährigen Burschen eingefangen und diese mussten die von den Bauern in der Gegend requirierten Pferde unter Aufsicht nach Ungarn bringen, zurück ging es zu Fuß ohne jede Begleitung.“