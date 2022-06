Zu viele Stunden verrechnet? Schuldirektor vor Gericht

Werbung

Die Staatsanwältin: „Als Beamter ist das Amtsmissbrauch, sonst wäre es Betrug“. Einerseits soll der Angeklagte die in den Lehrerverträgen inkludierten Supplierstunden seines Kollegiums in seiner Schule nicht ausgenützt haben, aber selbst viele Überstunden als Mehrleistungen kassiert haben. Außerdem wurde er zwei Monate lang für 13 Stunden pro Woche in einer Schule bezahlt, wo er gar nicht mehr angestellt war, weil er schon Direktor einer anderen Schule geworden war, und er soll seine geleisteten Stunden im Abrechnungssystem „Sokrates“ falsch eingetragen haben.

Der Anwalt des Angeklagte, Peter Resch, erklärte im Anfangsplädoyer, dass sein Mandant die zwei Monate in der alten Schule nicht abgerechnet haben kann, weil er keinen Zugriff auf „Sokrates“ hatte. Ihm seien die fast 5.000 Euro zusätzlich am Gehaltszettel nicht aufgefallen, weil er damals auf Urlaub war und er dachte, er habe eine Prämie bekommen, weil er nun Schulleiter war.

Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig und gab an, nicht zu wissen, wie es dazu kam, dass er zwei Monate lang in seiner „alten“ Schule für 13 Stunden bezahlt wurde, die er nicht geleistet hat. Er gab aber zu, das Geld bekommen zu haben. Ebenso gestand er ein, dass er neun Stunden Mehrleistungen an einem Schultag auf mehrere Tage aufgeteilt hat, „aber am Ende des Monats werden ohnehin nur alle Stunden zusammengerechnet. Es war nur für die Optik, aber es war nicht richtig von mir.“ Der Mann erzählte, dass es oft den Unterricht übernehmen musste, weil sich in seinem Kollegium niemand freiwillig für die Supplierungen gemeldet habe und es vor allem für Sportstunden am Nachmittag schwierig war, jemanden zu finden, der einspringt. Also habe er es selbst gemacht.

Seine ehemalige Chefin konterte vor Gericht, dass „ein Direktor in die Schule gehört“ und nur in wirklichen Notfällen einspringen soll. Wenn sich Kollegen geweigert hätten, Supplierungen zu machen, wäre das eine Dienstverfehlung gewesen, die er hätte melden müssen. Sie gab weiter an, dass am ersten Tag, an dem der Angeklagte Direktor gewesen ist, die vorgesehenen drei Supplierstunden, die im Vertrag enthalten sind, auf 1,5 Stunden geändert wurden. Die Zeugin: „Er hat das so eingegeben, dass er ab der ersten Stunde Supplierung bezahlt wird.“ Es habe in der Schule über 100 nicht geleistete Supplierstunden gegeben, während er viele Überstunden verrechnet habe. Die Zeugin: „Ein Schuldirektor ist immer auch der ökonomische Leiter“, er hätte die Lehrer einteilen müssen, anstatt nur zu fragen.

Der Prozess wird fortgesetzt, um Lehrer aus der Schule und weitere Zeugen zu befragen. Auch soll mit Hilfe von Experten geklärt werden, wer im „Sokrates“ die Änderungen vorgenommen hat.

