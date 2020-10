Die Gaststube in Enzenreith bleibt bis vorerst 3. November geschlossen, wie es in einer Mitteilung auf Facebook heißt. „Aufgrund eines positiven Tests in unserem Team werden wir uns ab sofort zum Schutz unserer Gäste, Mitarbeiter und Familien in freiwillige Quarantäne begeben“, heißt es in der öffentlichen Nachricht.

Ähnlich lautet die Nachricht beim Gasthaus St. Wolfgang, wo der Herd aufgrund eines „positiven Covid-19-Verdachtes in unserem Team“, wie es wörtlich heißt, kalt bleibt. Geplant ist, heißt es auf Facebook, dass der Betrieb bis 6. November geschlossen ist.