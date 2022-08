Bezirk Neunkirchen: Zwei „Runde“ bei Senioren

Vollbild

Die NÖ Senioren laden zum großen Jubiläumsfest ein. 1980 wurde die Bezirksgruppe Neunkirchen gegründet. Das Foto zeigt den Bezirksseniorentag Neunkirchen am 28. November 1989. Im Jahr 2000 wurde Hermine Knöbel neue Bezirksobfrau und folgte damit auf Sepp Grabner. Auch die NÖN berichtete über den Wechsel an der Spitze. Erarbeiteten für das Jubiläum eine Festschrift: Arbeitskreis-Leiter Edi Deimel, Finanzreferentin Theres Mutschlechner, Würflachs Obmann Hans Schauer, Ehrenobfrau Hermine Knöbel, Bezirksobfrau Christine Vorauer, Teilbezirksobmann Peter Haberler, Organisationsreferentin Gabriele Strommer und Bezirksobfrau-Stellvertreter Karl Stangl.

