Mit dem „Lebenssaft Blut“ kann man ganz einfach zum Lebensretter werden - und das tun jene, die zu Blutspendeaktionen gehen. Davon gab es 2018 im Bezirk 54. Dabei wurden 3.102 Blutspender und 6.205 Vollblutspenden verzeichnet, die den Krankenhäusern zur Verfügung gestellt wurden – das ist Rekord in Niederösterreich.

„Jene, die zum Blutspenden kommen, sind meist treue und regelmäßige Spender. Allgemein gehen aber leider viel zu wenige Menschen Blutspenden, in Österreich liegt der Anteil bei nur 3,6 Prozent“, weiß Johanna Scholz von der Blutspendezentrale. Gerade in der Urlaubszeit sinkt die Teilnehmerzahl, Blutkonserven werden aber auch dann vermehrt benötigt.

„Wir kämpfen massiv, um den Stand der Blutspender zu halten, der mit zehn Prozent der Bevölkerung sehr hoch ist“Manfred Ehrgott, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Zwettl

„Wir kämpfen massiv, um den Stand der Blutspender zu halten, der mit zehn Prozent der Bevölkerung sehr hoch ist“, betont Manfred Ehrgott, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Zwettl. „Wir müssen dazu am Service arbeiten und den Blutspendern für ihren gezeigten Einsatz besonders danken“, so Ehrgott. Dazu gibt es jetzt schon eigene Feiern für Vielfach- und Erstspender und auch den Vereinen, die Blutspendeaktionen organisieren. Zuletzt wurde das in Friedersbach durchgeführt.

Angst vor einem Nadelstich, sei, so Ehrgott, meist der Grund, dass die Zahl der Erstspender stark rückläufig ist. Das bestätigt auch Andreas Schleritzko vom Roten Kreuz Allentsteig. „Als Service für die Blutspender stellen wir die Blutspendetermine immer Anfang des Jahres zusammen und stimmen diese Termine so ab, dass sich die vorgeschriebene Pausen von 56 Tagen zwischen den Aktionen ausgehen“, erklärt Schleritzko.

Dass Blutspenden nicht weh tut, beweist Hermine Schenk aus Wolfsberg. Die 73-Jährige wurde bereits für ihre 128. Blutspende ausgezeichnet. Diese Zahl soll aber noch gesteigert werden. „Wenn es passt, gehe ich Blutspenden. Ich gebe gerne mein Blut, denn ich will einfach helfen. Außerdem fühle ich mich danach sehr wohl“, so Schenk, ihre – begehrte – Blutgruppe: 0 pos.