100 Jahre NÖ: Meilensteine aus dem Bezirk Neunkirchen

Am 1. Jänner 2022 war es genau hundert Jahre her, dass das Trennungsgesetz für Wien und Niederösterreich in Kraft trat. Damit wurde die Abspaltung Wiens als eigenes (und jüngstes) Bundesland vollzogen und die Geschichte Niederösterreichs trat in ein neues Kapitel – als selbstständiges Bundesland ohne die Hauptstadt Wien. So wie das Land, erlebte auch der Bezirk Neunkirchen in diesen letzten hundert Jahren eine wechselvolle Geschichte mit vielen Berg- und Talfahrten.

Bereits vor 1922 war der Bezirk durch die Ansiedlung zahlreicher Industriebetriebe geprägt worden, die seit etwa 1800 zu einer starken Industrialisierung, vor allem des Schwarzatals, führten und in Verbindung mit dem Bau der Südbahn zahlreiche Menschen in die Region lockten. Neunkirchen, als Bezirkshauptort, war bereits 1920 zur Stadt erhoben worden. Das kleinere und ruhigere Gloggnitz, das aber ebenso alle Voraussetzungen und Merkmale einer Stadt aufwies, wurde 1926 in den Rang einer solchen erhoben und durch Zusammenlegungen mit umliegenden Gemeinden vergrößert.

Die beiden Stadterhebungen der 1920er-Jahre sind wohl auch vor dem Hintergrund der Trennung von Wien zu sehen und dem Bedürfnis, Niederösterreich durch neue Städte aufzuwerten. Auch wurde just in diesem Jahr 1922 die Vereinigung der Gemeinden Dunkelstein, Rohrbach und St. Johann zur neuen Großgemeinde „Ternitz“ vollzogen.

Auf Wirtschaftsaufschwung folgten Polit-Konflikte

In den Gemeinden des Bezirks konnten die Folgen des 1. Weltkrieges durch staatliche Maßnahmen ab etwa 1924 langsam überwunden werden und ein wirtschaftlicher und kultureller Aufschwung setzte ein. Als prägend erwies sich aber auch das schwere Grubenunglück im Gloggnitzer Braunkohlenbergbau von Hart 1924.

Auch wenn sich die wirtschaftliche Lage besserte, kam es in den 1920er-Jahren zu zahlreichen politischen Konflikten, in Ternitz und Neunkirchen fanden Ende der 1920er immer wieder Zusammenstöße von Heimwehr und Schutzbund statt. Vor dem Hintergrund der sozialen Unruhen wurde auch versucht, das Leben der Fabriksarbeiter zu verbessern – in Neunkirchen durch den Bau des Zangerlhofes, in Ternitz durch den ersten Wohnblock in Mitter-Ternitz.

Weltwirtschaftskrise hart für Bezirk

Die Weltwirtschaftskrise von 1929 traf den Bezirk hart, die meisten Betriebe gerieten in die Krise und mussten Konkurs anmelden oder Einsparungen treffen. Das verschärfte auch die politische Krise weiter und nach dem Sturz der 1. Republik und der Ausrufung des diktatorischen „Ständestaats“ durch Kanzler Dollfuß kam es während des Bürgerkriegs im Februar 1934 auch in Neunkirchen und Ternitz zu schweren Kampfhandlungen. Nach dem „Anschluss“ 1938 wurde das NS-Regime von vielen im Bezirk bejubelt, darunter spätere NS-Granden wie der Neunkirchner Anton Burger.

Ein einschneidendes Ereignis für den Bezirk war in diesem Zusammenhang die Vernichtung der jüdischen Gemeinde, der in Neunkirchen etwa 300 Menschen angehörten, sowie 300 weitere im ganzen Bezirk. Auch wurden zahlreiche neue Rüstungsbetriebe im Bezirk gegründet und 1944 wurde dieser sogar als wirtschaftliche Sonderzone für Kriegsproduktion deklariert. Mit dem Beginn der alliierten Bombardierungen 1943 kamen auch schwere Zerstörungen und der Verlust zahlreicher Leben über den Bezirk Neunkirchen. Die Kampfhandlungen zwischen Roter Armee und Wehrmacht waren um Ostern 1945 im Bezirk sehr intensiv, vor allem am Semmering. Gloggnitz und Neunkirchen wurden recht früh befreit, hier gründeten die Sowjets auch Kommandanturen – von Gloggnitz aus betrieb Karl Renner die Schöpfung der 2. Republik.

Ternitz, jüngste Stadt des Bezirks, wurde vergrößert

Die Jahre bis 1950 waren im Bezirk vor allem dem Wiederaufbau gewidmet. In diesen Kontext fällt 1948 auch die Stadterhebung und Vergrößerung von Ternitz, der jüngsten Stadt des Bezirks. Die Zeit bis zum Ende der 1980er-Jahre brachte ihre eigenen Herausforderungen für den Bezirk mit sich, von der Verbesserung der Verkehrs-Infrastruktur, der Schaffung und Förderung neuer Klein- und Mittelbetriebe bis hin zu den Überlegungen der Gemeinden-Fusionierung. In diesem Kontext kam sogar die Idee einer Zusammenlegung von Neunkirchen und Ternitz zur Stadt „Schwarzatal“ ins Spiel. Die Gemeinden Otterthal, Raach und Trattenbach wurden etwa im Jahr 1972 zur Großgemeinde Otterthal vereinigt, im Jahr 1985 aber wieder getrennt.

Mit der Umstrukturierung der verstaatlichten Industrie und der internationalen Stahlkrise kam es in den 1990ern zu erneuten weitreichenden Umbrüchen im Bezirk, da die letzten großen Industriebetriebe vor dem Aus standen – während Brevillier-Urban in Neunkirchen nicht auf lange Sicht gerettet werden konnte, gelang die Sanierung der Ternitzer Stahlwerke und auch Gloggnitz konnte erfolgreich neue Betriebe wie „Lindt&Sprüngli“ gewinnen. Auch standen große Umbauten der Innenstädte hin zu mehr Fußgängerfreundlichkeit auf dem Programm.

Die Jahre von 2000 bis 2020 stellten die Städte des Bezirks vor neue Herausforderungen und man versuchte den Image-Wandel von den ehemaligen Arbeiterhochburgen hin zu modernen Einkaufs- und Kulturstädten.