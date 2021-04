Anlässlich des „Tags der Arbeit“ am 1. Mai fordert die SPÖ Neunkirchen mit Nachdruck „rasche konjunkturelle Maßnahmen“. Man unterstütze die Forderung der SPÖ NÖ nach Investitionen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Auswirkung der Coronakrise, betonen etwa Bezirksparteivorsitzender Rupert Dworak und Landtagsabgeordneter Christian Samwald in einer Aussendung.

„Gerade in der aktuellen Krise kommt es darauf an, dass wir um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Für uns Sozialdemokraten gilt: Wir wollen Arbeitsplätze schaffen - 40.000 durch den Bund und 80.000 neue Jobs für Niederösterreich. Unser Ziel ist Vollbeschäftigung“, so Dworak. Um den 3.764 Arbeitslosen im Bezirk unter die Arme greifen zu können, hat die SPÖ eine entsprechende Petition ins Leben gerufen.

Abseits dessen müsse der Wirtschaftsstandort Niederösterreich gesichert und ausgebaut werden, so die SPÖ-Vertreter. Dazu brauche es eine Aufschwungmilliarde. „Jeder Wirtschaftsexperte weiß, dass wir in einer wirtschaftlichen Krisensituation investieren müssen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen, somit mehr Menschen in Beschäftigung zu bringen, die Kaufkraft zu erhöhen und so die Wirtschaft anzukurbeln. Mut und Weitsicht sind gefragt“, so Samwald.

Gefordert wird unter anderem auch ein Ausbau des Glasfasernetzes sowie die Wiedereinführung des Handwerkerbonus auf Landes- und Bundesebene. Der Bonus sei „ein wichtiges Instrument zur Förderung der regionalen Wirtschaft", zeigt sich die Vizepräsidentin des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes SWV NÖ, Martina Klengl, überzeugt.