Bezirks-SPÖ fordert „bessere Kinderbetreuung“

Für eine „bessere Kinderbetreuung“ machen sich die SPÖ-Abgeordneten im Bezirk Neunkirchen stark. Konkret werben Bezirksvorsitzender Christian Samwald und Bundesrätin Andrea Kahofer für das „KinderPROgramm“, das die SPÖ NÖ kürzlich vorgestellt hat. Ausgerichtet ist das Programm auf die knapp 100.000 Kinder zwischen ein und sechs Jahren im Bundesland. Die Zielsetzung: Das Leben niederösterreichischer Jungfamilien soll erleichtert werden.

Im Detail sieht das Programm zwei Schritte vor. In einem ersten (ab dem Kindergartenjahr 2023/2024) soll u. a. der Besuch des Landeskindergartens ab zwei Jahren möglich sein. Zudem soll mindestens 45 Stunden pro Woche geöffnet sein, die maximalen Schließtage werden mit 25 beziffert. Im zweiten Schritt (ab dem Kindergartenjahr 2025/2026) soll das Kleinkindbetreuungsangebot für Kinder ab dem ersten Geburtstag ausgebaut werden.

„Es ist ein Kraftakt, wenn beide Eltern arbeiten wollen oder müssen. Das hat nichts mit Jammern oder schlechter Organisation zu tun, es ist einfach so. Und zwar auf allen Ebenen, beruflich, privat, emotional, körperlich, finanziell. Ganz zu schweigen für Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher“, so Landtagsabgeordneter Christian Samwald und Bundesrätin Andrea Kahofer, die sich bei ihren Forderungen auch auf den Kinderbetreuungsatlas der Arbeiterkammer NÖ stützen. Demzufolge liegt die Betreuungsquote der Unter-Dreijährigen im Bezirk bei rund 25 Prozent – der Wert liegt damit im NÖ-Schnitt.

Das „KinderPROgramm“ koste zwar Geld, „aber es kann keine bessere Investition als in die Zukunft unseres Landes und in unsere jungen Familien im Bezirk geben“, so Samwald und Kahofer.

